Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
В Україні за місяць сталося понад 1200 пожеж через порушення правил безпеки

В Україні з початку року вже зафіксували понад 1200 пожеж через аварійну роботу електромереж та електроприлади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві представника ДСНС Владислава Багнюка.

  • Найчастіше пожежі виникають через використання несертифікованих або саморобних приладів. Також ризик підвищує пошкоджена ізоляція та несправні електроприлади.

Основні причини пожеж та правила безпеки

ДСНС закликає не перевантажувати перехідники кількома пристроями одночасно. Також небезпечними є здуті павербанки й акумулятори.

Туристичні газові пальники слід використовувати лише за призначенням. Важливо розміщувати їх на відкритому повітрі або у добре вентильованому приміщенні.

Великі газові балони треба перевіряти на герметичність. Для цього на місця з’єднання наносять мильний розчин: бульбашки означають витік і небезпечність використання.

А ще ДСНС закликає користуватися електричними та газовими приладами лише за призначенням.

Дії у випадку пожежі

При виникненні загоряння необхідно негайно телефонувати за номером 102 або 112. Варто назвати своє ім’я, описати подію, вказати місце та відповісти на всі запитання операторів.

Такі дії допоможуть швидко залучити рятувальників і зменшити наслідки пожежі.

Дуже дивно? А чим людям грітися?
29.01.2026 21:39 Відповісти
При цьому треба пожежу зробити?
29.01.2026 21:51 Відповісти
За місяць було 1200 обморожень - хто перевірить?
29.01.2026 21:46 Відповісти
Статистика з лікарень
29.01.2026 21:52 Відповісти
на сайті ОПи?
29.01.2026 21:53 Відповісти
Цікаво буде, знайдеш
29.01.2026 21:54 Відповісти
Треба звернутися до видатного адвоката алібаби, нехай зробить офіційний запит до своєї опи.
30.01.2026 11:36 Відповісти
Електрику виключають,а електроприлади в розетці, забули в темноті виключити,а коли з'явилася електрика,відповідно все вмикається уже без контролю. А до біди далеко не треба.
29.01.2026 21:57 Відповісти
Не прав безпеки, а ПРАВИЛ безпеки.
ПЕС. Прошу перерахувати гонорар за редакційні послуги на дроноріз Стерненка.
29.01.2026 22:37 Відповісти
 
 