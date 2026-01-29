В Україні за місяць сталося понад 1200 пожеж через порушення правил безпеки

В Україні з початку року вже зафіксували понад 1200 пожеж через аварійну роботу електромереж та електроприлади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві представника ДСНС Владислава Багнюка.

Найчастіше пожежі виникають через використання несертифікованих або саморобних приладів. Також ризик підвищує пошкоджена ізоляція та несправні електроприлади.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Основні причини пожеж та правила безпеки

ДСНС закликає не перевантажувати перехідники кількома пристроями одночасно. Також небезпечними є здуті павербанки й акумулятори.

Туристичні газові пальники слід використовувати лише за призначенням. Важливо розміщувати їх на відкритому повітрі або у добре вентильованому приміщенні.

Великі газові балони треба перевіряти на герметичність. Для цього на місця з’єднання наносять мильний розчин: бульбашки означають витік і небезпечність використання.

А ще ДСНС закликає користуватися електричними та газовими приладами лише за призначенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергокриза на роки: чому Київ не "піднімуть" швидко - пояснює Ольга Кошарна. ВIДЕО

Дії у випадку пожежі

При виникненні загоряння необхідно негайно телефонувати за номером 102 або 112. Варто назвати своє ім’я, описати подію, вказати місце та відповісти на всі запитання операторів.

Такі дії допоможуть швидко залучити рятувальників і зменшити наслідки пожежі.

Раніше ми писали, що у Київській області зафіксували кілька випадків загибелі людей через отруєння чадним газом з генераторів.

Читайте: ЄС надає Україні 50 мільйонів євро та 500 генераторів для підтримки енергетики