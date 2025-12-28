Смерть через генератор: на Київщині зафіксовані випадки отруєння чадним газом
У Київській області зафіксували кілька випадків загибелі людей через отруєння чадним газом з генераторів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційних повідомленнях поліції Київської області.
Трагедія в Ірпені
Перший інцидент стався в Ірпені. До поліції звернувся сусід 29-річного чоловіка та його дівчини, які тривалий час не виходили на зв’язок. Правоохоронці виявили пару без ознак життя у квартирі, поруч лежав їхній песик. Попередньо медики встановили, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.
Правоохоронці зазначають, що загиблі не встигли самостійно врятуватися. Подія шокувала місцевих жителів, а поліція наголосила на небезпеці використання генераторів у закритих приміщеннях.
Інцидент у Броварах
Другий випадок трапився в Броварах. 56-річний чоловік спустився до підвалу, щоб увімкнути електрогенератор, але знепритомнів. Його дружина покликала сусіда на допомогу, який також зазнав впливу чадного газу. Медикам вдалося врятувати лише 34-річного чоловіка, який наразі перебуває у лікарні.
- Попередньо причиною смертей і госпіталізації стало отруєння чадним газом від генераторів, - повідомляє поліція Київської області.
Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час використання електрогенераторів у замкнутих приміщеннях та дотримуватися правил безпеки.
Раніше ми повідомляли, що станом на кінець грудня на комунальних підприємствах в Україні функціонує понад 29 тис. генераторів.
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