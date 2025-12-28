Смерть из-за генератора: на Киевщине зафиксированы случаи отравления угарным газом

На Киевщине зафиксировали несколько случаев гибели людей из-за отравления угарным газом из генераторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальных сообщениях полиции Киевской области.

Трагедия в Ирпене

Первый инцидент произошел в Ирпене. В полицию обратился сосед 29-летнего мужчины и его девушки, которые долгое время не выходили на связь. Правоохранители обнаружили пару без признаков жизни в квартире, рядом лежал их пес. Предварительно медики установили, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Правоохранители отмечают, что погибшие не успели самостоятельно спастись. Происшествие шокировало местных жителей, а полиция подчеркнула опасность использования генераторов в закрытых помещениях.

Инцидент в Броварах

Второй случай произошел в Броварах. 56-летний мужчина спустился в подвал, чтобы включить электрогенератор, но потерял сознание. Его жена позвала на помощь соседа, который также подвергся воздействию угарного газа. Медикам удалось спасти только 34-летнего мужчину, который сейчас находится в больнице.

Предварительно причиной смертей и госпитализации стало отравление угарным газом от генераторов, - сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными при использовании электрогенераторов в закрытых помещениях и соблюдать правила безопасности.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на конец декабря на коммунальных предприятиях в Украине функционирует более 29 тыс. генераторов.

