Смерть из-за генератора: на Киевщине зафиксированы случаи отравления угарным газом
На Киевщине зафиксировали несколько случаев гибели людей из-за отравления угарным газом из генераторов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальных сообщениях полиции Киевской области.
Трагедия в Ирпене
Первый инцидент произошел в Ирпене. В полицию обратился сосед 29-летнего мужчины и его девушки, которые долгое время не выходили на связь. Правоохранители обнаружили пару без признаков жизни в квартире, рядом лежал их пес. Предварительно медики установили, что причиной смерти стало отравление угарным газом.
Правоохранители отмечают, что погибшие не успели самостоятельно спастись. Происшествие шокировало местных жителей, а полиция подчеркнула опасность использования генераторов в закрытых помещениях.
Инцидент в Броварах
Второй случай произошел в Броварах. 56-летний мужчина спустился в подвал, чтобы включить электрогенератор, но потерял сознание. Его жена позвала на помощь соседа, который также подвергся воздействию угарного газа. Медикам удалось спасти только 34-летнего мужчину, который сейчас находится в больнице.
- Предварительно причиной смертей и госпитализации стало отравление угарным газом от генераторов, - сообщает полиция Киевской области.
Правоохранители призывают граждан быть осторожными при использовании электрогенераторов в закрытых помещениях и соблюдать правила безопасности.
Ранее мы сообщали, что по состоянию на конец декабря на коммунальных предприятиях в Украине функционирует более 29 тыс. генераторов.
У другому випадку генератор вже вмикався, тому у підвалі накопичився чадний газ. Чоловік поліз, щоб підлити безину/соляри/оливи і надихався. Підвал можна так само пояснити - заважав шум (сусідам або самим валсникам генератора).
А ось що заважало вивести її з підвалу (приватного будинку, наскільки я розумію) - то вже науці невідомо.