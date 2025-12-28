РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8132 посетителя онлайн
Новости
1 418 13

Смерть из-за генератора: на Киевщине зафиксированы случаи отравления угарным газом

Отравление угарным газом от генератора

На Киевщине зафиксировали несколько случаев гибели людей из-за отравления угарным газом из генераторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальных сообщениях полиции Киевской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трагедия в Ирпене

Первый инцидент произошел в Ирпене. В полицию обратился сосед 29-летнего мужчины и его девушки, которые долгое время не выходили на связь. Правоохранители обнаружили пару без признаков жизни в квартире, рядом лежал их пес. Предварительно медики установили, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Правоохранители отмечают, что погибшие не успели самостоятельно спастись. Происшествие шокировало местных жителей, а полиция подчеркнула опасность использования генераторов в закрытых помещениях.

Читайте также: Кабмин выделил прифронтовым областям 670 миллионов на топливо для генераторов

Инцидент в Броварах

Второй случай произошел в Броварах. 56-летний мужчина спустился в подвал, чтобы включить электрогенератор, но потерял сознание. Его жена позвала на помощь соседа, который также подвергся воздействию угарного газа. Медикам удалось спасти только 34-летнего мужчину, который сейчас находится в больнице.

  • Предварительно причиной смертей и госпитализации стало отравление угарным газом от генераторов, - сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными при использовании электрогенераторов в закрытых помещениях и соблюдать правила безопасности.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на конец декабря на коммунальных предприятиях в Украине функционирует более 29 тыс. генераторов.

Читайте также: Мобильные операторы увеличили компенсации за аренду генераторов для вышек связи, – Минцифры

Автор: 

Газ (10336) отравление (1587) генератор (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Мимоволі згадую 2014-2019 роки, коли в кожній пожежі та в кожному отруєнні чадним газом тут, на Цензорі, звинувачували Порошенка. Бо газ та світло дорогі, а народ зубожів...
показать весь комментарий
28.12.2025 22:36 Ответить
+4
Вмикати генератор у закритому приміщенні - це прям серйозна заявка на премію Дарвіна. А ось песика шкода
показать весь комментарий
28.12.2025 22:28 Ответить
+2
Аж не віриться, що люди не знають елементарних правил користування тими пристроями, які купляють?
показать весь комментарий
28.12.2025 22:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аж не віриться, що люди не знають елементарних правил користування тими пристроями, які купляють?
показать весь комментарий
28.12.2025 22:26 Ответить
Це ще буржуйки не топлять у квартирах. То буде трешак взагалі.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:46 Ответить
Вмикати генератор у закритому приміщенні - це прям серйозна заявка на премію Дарвіна. А ось песика шкода
показать весь комментарий
28.12.2025 22:28 Ответить
та накуя ту інструкцію цитати…. а так всі у всьому експерти… навіть цифрова ера не допомагає….мемасіки інста поради на форумах… а генератор ***** в коридорі!!!
показать весь комментарий
28.12.2025 22:35 Ответить
Мимоволі згадую 2014-2019 роки, коли в кожній пожежі та в кожному отруєнні чадним газом тут, на Цензорі, звинувачували Порошенка. Бо газ та світло дорогі, а народ зубожів...
показать весь комментарий
28.12.2025 22:36 Ответить
Вмикати генератор у закритому приміщенні можна при наявності виведеної зовні вихлопної труби і регулярному вивітрюванню приміщення.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:40 Ответить
Природній відбір.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:43 Ответить
Жаль тільки, що їм раніше ніхто не сказав, що можна голову у мікрохвильовці сушити.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:46 Ответить
як вони могли спати коли він торохтів поруч ?
показать весь комментарий
28.12.2025 22:48 Ответить
З чого ви взяли що вони спали? На кой заводити генератор коли лягаєш спати?
показать весь комментарий
28.12.2025 22:57 Ответить
У першому випадку люди тримали генератор у квартирі. Тобто або балкону не було, або не хотіли, щоб сусіди сварилися. Але чому не вивели вихлопну трубу у вікно чи кватирку - незрозуміло. Можна було перфоратором пробити диру у стіні і вивести вихлоп назовні через неї. Ще вариіант - пустити вихлоп через радіатор і отримати ще додатково фукцію обігріву приміщення (еле обов'язково з виводом вихлопу назовні)..

У другому випадку генератор вже вмикався, тому у підвалі накопичився чадний газ. Чоловік поліз, щоб підлити безину/соляри/оливи і надихався. Підвал можна так само пояснити - заважав шум (сусідам або самим валсникам генератора).
показать весь комментарий
28.12.2025 22:52 Ответить
З квартири вихлопну трубу нормально не вивести в принципі - бо весь вихлоп радісно піде у вікно сусідям зверху.

А ось що заважало вивести її з підвалу (приватного будинку, наскільки я розумію) - то вже науці невідомо.
показать весь комментарий
28.12.2025 23:16 Ответить
 
 