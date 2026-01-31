Движение метро остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения, - Кличко

В Киеве закрыли на вход четыре станции метро из-за падения человека под поезд

В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Метро работает только как укрытие

"Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытие (на резервном питании станций)", - уточнил он.

Что говорят в ДТЭК?

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщает ДТЭК.

Также применены экстренные отключения в Одесской области.

Топ комментарии
це взагалі то по всій країні сталось, і навіть у Молдові.
хотілось би більше інформації. бо пропало і тепло і вода.. до вечора може бути жопа трубам
так просто падіння напруги до 22В не стається. тим паче з АЕС
31.01.2026 11:37 Ответить
До початку весни залишилось дрібниця - 4 понеділка.
Віслючий ..... спочатку в сраку, а потім у рота вам, свинособичи ублюдки з тавром "росиянин", а не Україну.
31.01.2026 11:31 Ответить
І зими більше не буде , ніколи
31.01.2026 11:51 Ответить
А до наступної зими ми вже точно підготуємося. Замість двушок в москву підуть трёшки. Збільшимо в 2 раза випуск відосиків від потужного та в кожному дворі розвернемо по 2 пункти незламності.
31.01.2026 12:22 Ответить
І ще законом заборонити ср@ти,
31.01.2026 12:45 Ответить
це взагалі то по всій країні сталось, і навіть у Молдові.
хотілось би більше інформації. бо пропало і тепло і вода.. до вечора може бути жопа трубам
так просто падіння напруги до 22В не стається. тим паче з АЕС
31.01.2026 11:37 Ответить
Рінатік бавиться. С зе! та пу нас до миру примушують..

В мене таке враження, що батареї зливають..вода ллється по трубах. А світля на сьогодні 2 години обіцяно..Київ..
31.01.2026 11:41 Ответить
В Молдові теж він бавиться, чи аби щось ляпнути?
31.01.2026 12:04 Ответить
Сєргєй, то не ляпай. Молдова мене щось не хвилює.
31.01.2026 12:13 Ответить
Но польских незламників таким не проймеш.
31.01.2026 12:46 Ответить
Тоже пропала вода и отопление. Что это может быть вообще?
31.01.2026 11:48 Ответить
зранку автомати вирубало бо 263 вольта показувало
потім взгалі вирубили....
АХМЕТОВА НА ГІЛЛЯКУ
31.01.2026 11:52 Ответить
Я холодос через реле напруги підключила, теж щось клацав, міготів цифрами, а потім вирубили електрику..
31.01.2026 14:09 Ответить
"Українська правда" пише:

В енергосистемі України відбулась системна аварія внаслідок якої погашена значна частина України.

Про це повідомляють джерела ЕП в одній з енергетичних компаній та Кабінеті міністрів.

Причини нараз не відомі. ЕП звернулась за коментарем до прес-служби "Укренерго".

P.S. Як зеЛідор пришиє до цього Кличка не зрозуміло. 🙄
31.01.2026 12:16 Ответить
Це більше схоже не на аварію, а на саботаж - рубанули перед морозами, щоб зручніше було проштовхувати капітуляцію. За ними ж ніхто не слідкує, ніхто не контролює - а там просто системне знищення та здача країни ворогові.
Енергосистеми - це розгалужена мережа. І щоб зразу все само "впало" - перед "перемовинами" (про капітуляцію).
31.01.2026 12:24 Ответить
Те, що блазні повикидали з керівництва енергосистемами професіоналів типу Кудрицького, який ще в 2023 році подавав пропозиції про заходи з децентралізації енергопостачання, але були проігноровані зевладою, це факт.
На що розраховували блазні у владі, я не знаю, але зараз країна в такому стані колапсу, який, як кажуть, був показаний в серіалі "Слуга народу".
Серіальчик і його "герой" дуже сподобався великій частині населення. 😏
31.01.2026 12:38 Ответить
В УКРАЇНІ ВІДБУВСЯ БЛЕКАУТ
В енергосистемі України відбулась системна аварія внаслідок якої погашена значна частина України.Про це повідомляють джерела ЕП в одній з енергетичних компаній та Кабінеті міністрів. Причини нараз не відомі. https://epravda.com.ua/energetika/v-ukrajini-vidbuvsya-blekaut-817350 ЕП звернулась за коментарем до прес-служби "Укренерго".
31.01.2026 12:18 Ответить
Ваш розум відпочиває.....Сміялися з мене та банили з 2022р. за відверті попереджувальні пости,то-ж пожинайте плоди своєї "плідної праці"....
31.01.2026 13:05 Ответить
І на обстріли цей раз не вийде перекласти відповідальність. Підвели російські партнери міндічів.
31.01.2026 14:14 Ответить
 
 