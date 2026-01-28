Подачу гарячої води тимчасово припинять у Чернігові: все через дефіцит теплової потужності

У Чернігові припинять подачу гарячої води: в чому причина?

У Чернігові з 30 січня тимчасово припинять подачу гарячої води.

Про це повідомило КП "Теплокомуненерго", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"З 30 січня 2026 року тимчасово буде припинено подачу гарячої води. Зараз у місті є дефіцит теплової потужності – це наслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру. Очікується також суттєве зниження температури повітря.

У цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою", - пояснили там.

У КП зазначили, що весь ресурс у цей період буде спрямовано на підтримання опалення в будинках, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців.

Що передувало?

24 січня повідомлялось, що майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику.

Чернігів (898) водопостачання (893)
- Де Ви купаєтеся?
- У ставку!
- А взимку?
- Скільки тієї зими...
28.01.2026 16:04 Відповісти
В Одесі вже 15 років немає централізованої подачі гарячої води, а десь в інших містах України ще СРСР.
28.01.2026 16:55 Відповісти
там ставка теж немає - але є море!
28.01.2026 17:06 Відповісти
а що, у Чернігові є гаряча вода??? та це ви "по багатиму" живете - у Кривому Розі гарячої води немає вже років двадцять!
28.01.2026 16:10 Відповісти
У них все-таки північ.
28.01.2026 16:15 Відповісти
вони гарячою водою для миття батареї гріють? і потім, не плутайте "північ" з ПІВНІЧНИМ ПОЛЮСОМ!
28.01.2026 16:31 Відповісти
Хера сє,у мене гаряча вода завжди була дуже рідко.
28.01.2026 16:14 Відповісти
В Запорожье горячей воды 3 года нет. Дефицит.
28.01.2026 16:35 Відповісти
Куртєв, ще під час ковіду сказав, що то дуже жирно. Та і була вона, в нас принаймні така, що би краще її не було. Поставив бойлер, ще до загального відключення
28.01.2026 17:55 Відповісти
 
 