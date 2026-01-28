Подачу гарячої води тимчасово припинять у Чернігові: все через дефіцит теплової потужності

У Чернігові з 30 січня тимчасово припинять подачу гарячої води.

Про це повідомило КП "Теплокомуненерго", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"З 30 січня 2026 року тимчасово буде припинено подачу гарячої води. Зараз у місті є дефіцит теплової потужності – це наслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру. Очікується також суттєве зниження температури повітря.

У цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою", - пояснили там.

У КП зазначили, що весь ресурс у цей період буде спрямовано на підтримання опалення в будинках, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців.

Що передувало?

24 січня повідомлялось, що майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику.

