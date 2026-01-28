РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9177 посетителей онлайн
Новости Проблемы с водоснабжением
970 9

Подачу горячей воды временно остановят в Чернигове: все - из-за дефицита тепловой мощности

В Чернигове прекратят подачу горячей воды: в чем причина?

В Чернигове с 30 января временно остановят подачу горячей воды.

Об этом сообщило КП "Теплокомуненерго", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды. Сейчас в городе есть дефицит тепловой мощности – это следствие вражеских атак на критическую инфраструктуру. Ожидается также существенное понижение температуры воздуха.

В этих условиях имеющегося ресурса недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячей водой", - пояснили там.

В КП отметили, что весь ресурс в этот период будет направлен на поддержание отопления в домах, чтобы сохранить тепло в жилищах черниговцев.

Читайте: Кабмин распределил 740 миллионов на проекты восстановления в регионах. Куда направят деньги?

Что предшествовало?

24 января сообщалось, что почти весь Чернигов обесточен из-за ночной атаки РФ на энергетику.

Читайте также: В Киеве ночью начнут восстанавливать подачу тепла в более чем 3000 домов, - Кличко

В Чернигове прекратят подачу горячей воды: в чем причина?

Автор: 

Чернигов (982) водоснабжение (751)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Де Ви купаєтеся?
- У ставку!
- А взимку?
- Скільки тієї зими...
показать весь комментарий
28.01.2026 16:04 Ответить
В Одесі вже 15 років немає централізованої подачі гарячої води, а десь в інших містах України ще СРСР.
показать весь комментарий
28.01.2026 16:55 Ответить
там ставка теж немає - але є море!
показать весь комментарий
28.01.2026 17:06 Ответить
а що, у Чернігові є гаряча вода??? та це ви "по багатиму" живете - у Кривому Розі гарячої води немає вже років двадцять!
показать весь комментарий
28.01.2026 16:10 Ответить
У них все-таки північ.
показать весь комментарий
28.01.2026 16:15 Ответить
вони гарячою водою для миття батареї гріють? і потім, не плутайте "північ" з ПІВНІЧНИМ ПОЛЮСОМ!
показать весь комментарий
28.01.2026 16:31 Ответить
Хера сє,у мене гаряча вода завжди була дуже рідко.
показать весь комментарий
28.01.2026 16:14 Ответить
В Запорожье горячей воды 3 года нет. Дефицит.
показать весь комментарий
28.01.2026 16:35 Ответить
Куртєв, ще під час ковіду сказав, що то дуже жирно. Та і була вона, в нас принаймні така, що би краще її не було. Поставив бойлер, ще до загального відключення
показать весь комментарий
28.01.2026 17:55 Ответить
 
 