Подачу горячей воды временно остановят в Чернигове: все - из-за дефицита тепловой мощности

В Чернигове с 30 января временно остановят подачу горячей воды.

Об этом сообщило КП "Теплокомуненерго", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды. Сейчас в городе есть дефицит тепловой мощности – это следствие вражеских атак на критическую инфраструктуру. Ожидается также существенное понижение температуры воздуха.

В этих условиях имеющегося ресурса недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячей водой", - пояснили там.

В КП отметили, что весь ресурс в этот период будет направлен на поддержание отопления в домах, чтобы сохранить тепло в жилищах черниговцев.

Что предшествовало?

24 января сообщалось, что почти весь Чернигов обесточен из-за ночной атаки РФ на энергетику.

