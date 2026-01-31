Весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі, - "Київводоканал"
У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Київводоканалу".
Що відомо?
"На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам", - йдеться у повідомленні.
Про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг буде повідомлено додатково.
Що передувало?
Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
