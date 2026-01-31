Весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі, - "Київводоканал"

У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Київводоканалу".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам", - йдеться у повідомленні.

Про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без тепла в Києві залишається 253 багатоповерхівки, - Кличко

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

Також читайте: Подачу гарячої води тимчасово припинять у Чернігові: все через дефіцит теплової потужності