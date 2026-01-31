Весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, - "Киевводоканал"
В связи с аварией в энергосистеме в настоящее время отсутствует водоснабжение во всех районах Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Киевводоканала".
Что известно
"На данный момент энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам", - говорится в сообщении.
О дальнейшем развитии ситуации и сроках восстановления услуг будет сообщено дополнительно.
Что предшествовало?
Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
