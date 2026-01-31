Весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, - "Киевводоканал"

В связи с аварией в энергосистеме в настоящее время отсутствует водоснабжение во всех районах Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Киевводоканала".

Что известно

"На данный момент энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам", - говорится в сообщении.

О дальнейшем развитии ситуации и сроках восстановления услуг будет сообщено дополнительно.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

