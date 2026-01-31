В Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі, - ЗМІ

В Україні сталася масштабна аварія в енергосистемі, через яку значна частина країни залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "Економічної правди" в одній із енергетичних компаній та Кабінеті міністрів.

Перші деталі

Причини інциденту наразі невідомі.

Видання звернулося за коментарем до пресслужби "Укренерго"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без тепла в Києві залишається 253 багатоповерхівки, - Кличко

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

Також читайте: Подачу гарячої води тимчасово припинять у Чернігові: все через дефіцит теплової потужності