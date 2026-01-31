В Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі, - ЗМІ
В Україні сталася масштабна аварія в енергосистемі, через яку значна частина країни залишилася без електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "Економічної правди" в одній із енергетичних компаній та Кабінеті міністрів.
Перші деталі
Причини інциденту наразі невідомі.
Видання звернулося за коментарем до пресслужби "Укренерго"
Що передувало?
Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
Енергоблок №3 ВВЕР-1000 Рівненської АЕС зупинив роботу і транзит електроенергії по ЛЕП-750 кВ «РАЕС - п/с «Київська». Причина вичерпання ресурсу задіяних систем ТВЕЛ (виробник Westinghouse).
Зеленський говорить про аварію, міністр енергетики енергетики - про технологічне порушення. Але прийшов Нагорняк і здав усіх
Потрібно 24-36 годин для стабілізації енергосистеми і відновлення повної генерації АЕС - член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
За словами урядовця, це "спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях".
Крім того, були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Міністр енергетики країни Дорін Жунгієту повідомив, що через вихід з ладу ліній електропередач на території України спрацювала автоматична система захисту, що призвело до відключення електроенергії, часткового блекауту в країні та зниження частоти в енергосистемі Молдови до 48 Гц.