В Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме, - СМИ

Исчезло свет

В Украине произошла масштабная авария в энергосистеме, из-за которой значительная часть страны осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "Экономической правды" в одной из энергетических компаний и Кабинете министров.

Причины инцидента пока неизвестны.

Издание обратилось за комментарием к пресс-службе "Укрэнерго".

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

Це неправда! Зеленський щотижня бомбить москву потужними двушечками.
31.01.2026 12:37 Ответить
А Телемарахвон НЕ зачепило, працює як і раніше, ніякий блекаут не заважає пилити народні гроші під час війни.
31.01.2026 12:40 Ответить
ну як і обіцяв зеленський. тільки оскву з Україною переплутав.
31.01.2026 12:26 Ответить
Імовірно, диверсія. Діджіталізація має свої переваги і недоліки.
31.01.2026 12:26 Ответить
Аварія одночасно з діверсією в Україні сталася 21 квітня 2019 року і вже 7-й рік Ненька не може подолати наслідки тої аварії та діверсії бо діверсантам73% досі все подобається ... навіть тим , кто втік до Європи завдяки безвізу Папєрєдніка , "кАторый ничАво не сделал за время свАего Президентства" !
31.01.2026 14:09 Ответить
Ні, це країна мрій кращебздохлика
31.01.2026 19:37 Ответить
міндіч Герой України!! Він рятував гроші від наступу окупантів
31.01.2026 13:42 Ответить
Диверсія мерзотного кацапʼя 100% !!
31.01.2026 12:29 Ответить
Зняли Малюка
31.01.2026 12:34 Ответить
Зелені покидьки дроти ********? Це тепер так називається: МАСШТАБНА АВАРІЯ? Да у нас взагалі КАТАСТРОФА 73/95 з 2019 року.
31.01.2026 12:36 Ответить
МРАЗІ ЗЕЛЕНІ
31.01.2026 12:37 Ответить
Еспресо не за бюджетні гроші працює, та вилучено з державного ефіру із 5 та Прямим.
31.01.2026 12:49 Ответить
Зебілів з дози не хочуть знімати
31.01.2026 19:38 Ответить
Нажаль українці забувають що коли москалі не стріляють то вони не залягають в сплячку а продовжують робити пакості тільки вже потихому. Якщо москаль вам запропонував перестати воювати і оголошує перемир'я то озирніться. Бо скоріш за все москаль вже стоїть за твоєю спиною з ножем
31.01.2026 12:40 Ответить
Москаль - ворог.Але це власні дурники зробили.
31.01.2026 14:37 Ответить
Де саме? Мутняк якісь
31.01.2026 12:43 Ответить
Уявляю собі, як зараз регочуть від радості ті 73 відсотка, котрі голосували за Зеленського! Ржіть, хворобливі ви наші, і копайте у дворах вигрібні ями, як мудро рекомендував один із опричників Зельцмана на посаді голови райадміністрації в стольному граді Києві...
31.01.2026 12:58 Ответить
Точно диверсія, а ми бережемо расєйську енергосистему. Який дурак вірить, що рашка хоч на хвилину перестане бути підлою мерзотою? Не здивуюсь, якщо вони спочатку все спланували, а потім рудому гандону сказали, що готові на енергетичне перемирʼя.
31.01.2026 13:20 Ответить
кібератака
31.01.2026 13:40 Ответить
Це не причини, це все жахливі наслідки тупорилого вибору "уставшимі ат вайни" навесні 2019... Розруха в головах і нажаль вона нікуди не поділася, стало ще гірше, бо розумних меншає, а тупого біосміття більшає ...
31.01.2026 13:47 Ответить
Вимкнути все планували під час обстрілу, але Трамп раптом заборонив ***** стріляти. Ну тоді міндічі просто так виключили електрику ненависним українцям
31.01.2026 14:18 Ответить
Зеле видать таки перепутал. Обещался сделать блекаут в Москве . А по факту сделал его в Украине. Три тыщи фуфломинго куда делись ? В прошлом году ведь сделали , три тыщи дальнобойных рокет ?
31.01.2026 14:36 Ответить
Сеньер геноцід добився свого
31.01.2026 14:39 Ответить
ОленІ, небриті та неголенІ...
Енергоблок №3 ВВЕР-1000 Рівненської АЕС зупинив роботу і транзит електроенергії по ЛЕП-750 кВ «РАЕС - п/с «Київська». Причина вичерпання ресурсу задіяних систем ТВЕЛ (виробник Westinghouse).
Зеленський говорить про аварію, міністр енергетики енергетики - про технологічне порушення. Але прийшов Нагорняк і здав усіх
Потрібно 24-36 годин для стабілізації енергосистеми і відновлення повної генерації АЕС - член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
31.01.2026 14:50 Ответить
Пальне закінчилося . Потрібно одні стержні витягнути , а інші опустити . Мабуть так , хто фізик , будь ласка поясніть .
31.01.2026 15:44 Ответить
Крий Боже
31.01.2026 16:26 Ответить
Пане , щось відбулося , а тому нам повинні пояснити , тому і попросила фізиків . В мережі самі плітки.
31.01.2026 16:52 Ответить
Щас ще виявлять, що нічого не закупили, бо не проводили тендери..а якщо є паливо - виявиться немає мастила.. тендер не провели..і так по колу..
31.01.2026 17:03 Ответить
Тільки що Кудрицький на Цензорі виставив допис з , ймовірно, притомним аналізом.
31.01.2026 22:13 Ответить
Шо вы пишете,пане? Це суцільна хвора фантазія для лохів Вы гадки не маєте,про що верзете Жах якись.До речи,лінк несправжній.
31.01.2026 16:24 Ответить
Він пише , то що в мережі , а там от-от армагеддон станеться , бо нічого не пояснюють, все покрито тайною.
31.01.2026 16:55 Ответить
Нефіг ахінею плести про вестінгауз та ресурс.Жоден енергетик таки терміни не використовує. Це якийсь підбурювач хейту.Армагеддон це раптова катастрофа.Не той випадок
31.01.2026 18:02 Ответить
Тому і просимо -пояснень, що саме сталося . Це так само ,як про щось домовляються з трампом , сто раз на місяць їздять в Америки , а про що домовляються не кажуть . Зеленим немає довіри .
31.01.2026 18:07 Ответить
І чомусь так співпало... соупаденіє - не думаю
31.01.2026 14:58 Ответить
І хто у цьому винен.
31.01.2026 16:05 Ответить
Кличко!
31.01.2026 16:25 Ответить
Як завжди у зелених винні двоє-пан Кличко і Порошенко
31.01.2026 16:57 Ответить
То він шуткує)))
31.01.2026 17:04 Ответить
Нехай краще наперед воду позливають, а не чекають, коли батареї і труби полопаються.
31.01.2026 19:34 Ответить
Раніше міністр енергетики повідомляв, що о 10:42 суботнього ранку "відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України".

За словами урядовця, це "спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях".

Крім того, були розвантажені блоки атомних електростанцій.
31.01.2026 19:40 Ответить
У Національному центрі управління кризами Молдови повідомили, що відключення пов'язане з несприятливими метеоумовами (пізніше це повідомлення видалили),
Міністр енергетики країни Дорін Жунгієту повідомив, що через вихід з ладу ліній електропередач на території України спрацювала автоматична система захисту, що призвело до відключення електроенергії, часткового блекауту в країні та зниження частоти в енергосистемі Молдови до 48 Гц.
31.01.2026 19:44 Ответить
 
 