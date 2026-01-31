В Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме, - СМИ

В Украине произошла масштабная авария в энергосистеме, из-за которой значительная часть страны осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "Экономической правды" в одной из энергетических компаний и Кабинете министров.

Причины инцидента пока неизвестны.

Издание обратилось за комментарием к пресс-службе "Укрэнерго".

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

