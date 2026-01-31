В Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме, - СМИ
В Украине произошла масштабная авария в энергосистеме, из-за которой значительная часть страны осталась без электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "Экономической правды" в одной из энергетических компаний и Кабинете министров.
Причины инцидента пока неизвестны.
Издание обратилось за комментарием к пресс-службе "Укрэнерго".
Что предшествовало?
Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
Енергоблок №3 ВВЕР-1000 Рівненської АЕС зупинив роботу і транзит електроенергії по ЛЕП-750 кВ «РАЕС - п/с «Київська». Причина вичерпання ресурсу задіяних систем ТВЕЛ (виробник Westinghouse).
Зеленський говорить про аварію, міністр енергетики енергетики - про технологічне порушення. Але прийшов Нагорняк і здав усіх
Потрібно 24-36 годин для стабілізації енергосистеми і відновлення повної генерації АЕС - член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
За словами урядовця, це "спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях".
Крім того, були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Міністр енергетики країни Дорін Жунгієту повідомив, що через вихід з ладу ліній електропередач на території України спрацювала автоматична система захисту, що призвело до відключення електроенергії, часткового блекауту в країні та зниження частоти в енергосистемі Молдови до 48 Гц.