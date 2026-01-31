Электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов, - Минэнерго

После масштабных отключений электроснабжение восстановится в течение ближайших 2-3 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

"О ситуации в энергосистеме и применении экстренных отключений. По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской областях применены ЭКСТРЕННЫЕ отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

