Электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов, - Минэнерго
После масштабных отключений электроснабжение восстановится в течение ближайших 2-3 часов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
"О ситуации в энергосистеме и применении экстренных отключений. По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской областях применены ЭКСТРЕННЫЕ отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
