Электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов, - Минэнерго

Графики почасовых отключений света могут вернуться

После масштабных отключений электроснабжение восстановится в течение ближайших 2-3 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго. 

"О ситуации в энергосистеме и применении экстренных отключений. По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской областях применены ЭКСТРЕННЫЕ отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

272 вольта було у розетці.. до того 207...
31.01.2026 12:37 Ответить
Розетки плавляться - дід з бабою купили радіо - втикнули в розетку зі світла - сидять ждуть - з розетки пішов дим - баба - зараз перекурять - тай почнуть балакати
31.01.2026 12:44 Ответить
А тепло, через два три месяца
31.01.2026 12:47 Ответить
нам тепло не треба ,нас піаніст гріє ,нам хліба не треба роботу давай !
31.01.2026 12:53 Ответить
світло та темряву обіцяють вирівняти по часу вже 21 березня! і двлі світла буде все більше!
31.01.2026 13:00 Ответить
🤯 Потрібно 24-36 годин для стабілізації енергосистеми і відновлення повної генерації АЕС - член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
31.01.2026 12:51 Ответить
в мене на станції 82%
31.01.2026 12:55 Ответить
Трирівневий захист detected.
31.01.2026 13:03 Ответить
что говорит кагал и шесть эффективных- деффективных мененджеров?
31.01.2026 13:18 Ответить
Хто піде відновлювати енергосистему? Мєнти, прокурори чи може депутати з суддями? Енергетиків повигрібали на війну так як комунальників, пенсіонери залишилися і реальні інваліди.
31.01.2026 14:33 Ответить
Вже є
31.01.2026 15:11 Ответить
 
 