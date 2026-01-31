Через технологічне порушення відбулося каскадне відключення в електроенергетичній мережі України, - Шмигаль

У Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України", - йдеться в повідомленні.

Відключення у електроенергетичній мережі України

Зазначається, що це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Відновленням електропостачання

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - додав він.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.