Через технологічне порушення відбулося каскадне відключення в електроенергетичній мережі України, - Шмигаль

У Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - додав він.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

Топ коментарі
31.01.2026 12:42 Відповісти
Пля...де шмигаль-там піздєц
31.01.2026 12:34 Відповісти
Хто накосячив? - ловлять?
31.01.2026 12:36 Відповісти
Пля...де шмигаль-там піздєц
31.01.2026 12:34 Відповісти
2 ку мабуть не вспіли відправити на мацкву?
31.01.2026 17:24 Відповісти
аби щось верзти
31.01.2026 18:21 Відповісти
**** вони ще експеріментують
31.01.2026 12:36 Відповісти
Хто накосячив? - ловлять?
31.01.2026 12:36 Відповісти
"ми всі президенти" (с).
31.01.2026 12:46 Відповісти
Як на замовлення!
31.01.2026 12:40 Відповісти
31.01.2026 12:42 Відповісти
Трампон заборонив ракетами, так орки хакерським методом вирубили, або купили якусь впливову паскуду для цієї диверсії.
31.01.2026 12:43 Відповісти
Щоб завантажити блоки атомних електростанцій потрібно не пару годин...
31.01.2026 12:44 Відповісти
Чи не занадто ефективні 5-6 д'ефективні зе-менеджери???
31.01.2026 12:44 Відповісти
Для когось вони дуже ефективні!((((
31.01.2026 13:20 Відповісти
Докерувалися наволочі? Докомандувалися?
31.01.2026 12:46 Відповісти
Схоже на сплановану "диверсію" в координації з укрєнерго
31.01.2026 12:58 Відповісти
Хтось вважає цю акцію під морози -20⁰С випадковим збігом обставин чи помилкою в роботі?
31.01.2026 13:00 Відповісти
275 Вольт дали. Напевно у людей вся техніка погоріла
31.01.2026 13:16 Відповісти
блок живлення за 3 тисячи сгорів нах позавчора
три лампи
два блока живлення
31.01.2026 15:16 Відповісти
Вони хочуть просто тариф підняти на електрику от і все
31.01.2026 13:19 Відповісти
А може всю енергетику потрібно брати під жорсткий контроль?! І вся енергетика повинна бути державною!
31.01.2026 13:23 Відповісти
Державні підприємства у ринковій економіці є доведено неефективними і мають високий рівень корупційних ризиків. Це світовий досвід.
Всі підприємства повинні стати приватними у ринковій економіці. За державою зберігатимуться лише дуже обмежені регуляторні функції. Зрозуміло, що розумна приватизація пострадянської енергетики - складний і неочевидний процес, який вимагає часу, і не одразу вдається позбутися шахраїв, крадіїв і корупціонерів, які мають власну стратегію і тактику під час перехідного процесу.
31.01.2026 14:46 Відповісти
Этот лысый долбень рассказал и показал маршруты? Это Пистец! *****, у них в головах кроме бабулесов есть место для мозгов?
31.01.2026 13:35 Відповісти
ну це цілком нормально, коли енергетикою керує бугалтер шмиргаль, а економікою країни ссучєна , тупа курва.
31.01.2026 13:50 Відповісти
хто памʼятає 40годинні блекаути в 22 році. Тоді теж сталось "порушення". а по факту - недосвідчений оператор мереж зробив помилку і положив всю систему.
щось здається зараз теж подібне.
31.01.2026 14:14 Відповісти
Шмигаль міністр чого чи кого, бо я не встигаю за новинами.
31.01.2026 14:29 Відповісти
 
 