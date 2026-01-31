Из-за технологического нарушения произошло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины, - Шмыгаль

В Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применены специальные графики аварийных отключений.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

В настоящее время в г.Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.

"Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - добавил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

31.01.2026 12:42 Ответить
Пля...де шмигаль-там піздєц
31.01.2026 12:34 Ответить
Хто накосячив? - ловлять?
31.01.2026 12:36 Ответить
Пля...де шмигаль-там піздєц
31.01.2026 12:34 Ответить
2 ку мабуть не вспіли відправити на мацкву?
31.01.2026 17:24 Ответить
аби щось верзти
31.01.2026 18:21 Ответить
**** вони ще експеріментують
31.01.2026 12:36 Ответить
Хто накосячив? - ловлять?
31.01.2026 12:36 Ответить
"ми всі президенти" (с).
31.01.2026 12:46 Ответить
Як на замовлення!
31.01.2026 12:40 Ответить
31.01.2026 12:42 Ответить
Трампон заборонив ракетами, так орки хакерським методом вирубили, або купили якусь впливову паскуду для цієї диверсії.
31.01.2026 12:43 Ответить
Щоб завантажити блоки атомних електростанцій потрібно не пару годин...
31.01.2026 12:44 Ответить
Чи не занадто ефективні 5-6 д'ефективні зе-менеджери???
31.01.2026 12:44 Ответить
Для когось вони дуже ефективні!((((
31.01.2026 13:20 Ответить
Докерувалися наволочі? Докомандувалися?
31.01.2026 12:46 Ответить
Схоже на сплановану "диверсію" в координації з укрєнерго
31.01.2026 12:58 Ответить
Хтось вважає цю акцію під морози -20⁰С випадковим збігом обставин чи помилкою в роботі?
31.01.2026 13:00 Ответить
275 Вольт дали. Напевно у людей вся техніка погоріла
31.01.2026 13:16 Ответить
блок живлення за 3 тисячи сгорів нах позавчора
три лампи
два блока живлення
31.01.2026 15:16 Ответить
Вони хочуть просто тариф підняти на електрику от і все
31.01.2026 13:19 Ответить
А може всю енергетику потрібно брати під жорсткий контроль?! І вся енергетика повинна бути державною!
31.01.2026 13:23 Ответить
Державні підприємства у ринковій економіці є доведено неефективними і мають високий рівень корупційних ризиків. Це світовий досвід.
Всі підприємства повинні стати приватними у ринковій економіці. За державою зберігатимуться лише дуже обмежені регуляторні функції. Зрозуміло, що розумна приватизація пострадянської енергетики - складний і неочевидний процес, який вимагає часу, і не одразу вдається позбутися шахраїв, крадіїв і корупціонерів, які мають власну стратегію і тактику під час перехідного процесу.
31.01.2026 14:46 Ответить
Этот лысый долбень рассказал и показал маршруты? Это Пистец! *****, у них в головах кроме бабулесов есть место для мозгов?
31.01.2026 13:35 Ответить
ну це цілком нормально, коли енергетикою керує бугалтер шмиргаль, а економікою країни ссучєна , тупа курва.
31.01.2026 13:50 Ответить
хто памʼятає 40годинні блекаути в 22 році. Тоді теж сталось "порушення". а по факту - недосвідчений оператор мереж зробив помилку і положив всю систему.
щось здається зараз теж подібне.
31.01.2026 14:14 Ответить
Шмигаль міністр чого чи кого, бо я не встигаю за новинами.
31.01.2026 14:29 Ответить
 
 