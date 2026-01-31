Из-за технологического нарушения произошло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины, - Шмыгаль

В Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применены специальные графики аварийных отключений.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", - говорится в сообщении.

Отключение в электроэнергетической сети Украины

Отмечается, что это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

Восстановлением электроснабжения

"Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - добавил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.