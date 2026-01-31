Из-за технологического нарушения произошло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины, - Шмыгаль
В Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применены специальные графики аварийных отключений.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", - говорится в сообщении.
Отключение в электроэнергетической сети Украины
Отмечается, что это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.
В настоящее время в г.Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.
Восстановлением электроснабжения
"Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - добавил он.
Что предшествовало?
Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
Всі підприємства повинні стати приватними у ринковій економіці. За державою зберігатимуться лише дуже обмежені регуляторні функції. Зрозуміло, що розумна приватизація пострадянської енергетики - складний і неочевидний процес, який вимагає часу, і не одразу вдається позбутися шахраїв, крадіїв і корупціонерів, які мають власну стратегію і тактику під час перехідного процесу.
