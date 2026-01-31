Энергосистема Киевской области работает в режиме восстановления, - ОВА
На данный момент критическая инфраструктура Киевской области восстановлена, постепенно возвращают свет и в дома.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В Киевской области энергосистема работает в режиме восстановления. В результате каскадной аварии были применены экстренные отключения электроэнергии. На данный момент критическая инфраструктура области восстановлена, а возвращение света в дома происходит постепенно — с учетом технической безопасности сетей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой режим необходим для недопущения перегрузки системы и повторных сбоев.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
