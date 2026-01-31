Все три линии метро в Киеве возобновляют работу, - Кличко
Работу метро в Киеве начинают восстанавливать на всех трех линиях.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Заживо объекты критической инфраструктуры
Также, по словам Кличко, восстановлены объекты критической инфраструктуры.
"Восстанавливают давление воды в системе водо- и теплоснабжения. Чтобы как можно быстрее вернуть услуги киевлянам", - уточнил мэр.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
