Всі три лінії метро в Києві відновлюють роботу, - Кличко
Роботу метро в Києві починають відновлювати на всіх трьох лініях.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Заживлено обʼєкти критичної інфраструктури
Також, за словами Кличка, заживлені обʼєкти критичної інфраструктури.
"Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання. Щоб якнайшвидше повернути послуги киянам", - уточнив мер.
Оновлена інформація
У КМДА згодом уточнили, що Метрополітен поступово відновлює роботу у звичайному режимі.
Поїзди курсують:
- "синя лінія" – "Героїв Дніпра" – "Теремки";
- "зелена лінія" – Червоний Хутір" – "Сирець".
На "червоній" лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.
Поїзди курсують з інтервалами:
- "зелена" лінія – 6 хв;
- "синя" лінія – 13-15 хвилин.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
