Всі три лінії метро в Києві відновлюють роботу, - Кличко

Роботу метро в Києві починають відновлювати на всіх трьох лініях.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Заживлено обʼєкти критичної інфраструктури

Також, за словами Кличка, заживлені обʼєкти критичної інфраструктури.

"Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання. Щоб якнайшвидше повернути послуги киянам", - уточнив мер.

Оновлена інформація

У КМДА згодом уточнили, що Метрополітен поступово відновлює роботу у звичайному режимі.

Поїзди курсують:

"синя лінія" – "Героїв Дніпра" – "Теремки";

"зелена лінія" – Червоний Хутір" – "Сирець".

На "червоній" лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.

Поїзди курсують з інтервалами:

"зелена" лінія – 6 хв;

"синя" лінія – 13-15 хвилин.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

