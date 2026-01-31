Масштабна аварія в енергосистемі
Всі три лінії метро в Києві відновлюють роботу, - Кличко

Роботу метро в Києві починають відновлювати на всіх трьох лініях.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Заживлено обʼєкти критичної інфраструктури

Також, за словами Кличка, заживлені обʼєкти критичної інфраструктури.

"Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання. Щоб якнайшвидше повернути послуги киянам", - уточнив мер.

Оновлена інформація

У КМДА згодом уточнили, що Метрополітен поступово відновлює роботу у звичайному режимі.

Поїзди курсують:

  • "синя лінія" – "Героїв Дніпра" – "Теремки";
  • "зелена лінія" – Червоний Хутір" – "Сирець".

На "червоній" лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.

Поїзди курсують з інтервалами:

  • "зелена" лінія – 6 хв;
  • "синя" лінія – 13-15 хвилин.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

