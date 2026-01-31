Енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин, - Міненерго
Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Що сталося?
Як зазначається, через технологічне порушення сьогодні одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Що прямо зараз роблять енергетики?
"Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання", - йдеться у повідомленні.
Прямо зараз енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Першочергове завдання - заживлення критичної інфраструктури.
Які прогнози?
За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин. У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
Чекали обстріл, зелені ручки протирали гроші на відновлення, на захист, хтось планував в теплі на краї чи може взагалі щоб українці були більш гнучкі до можливих перемовин... А тут, правда не правда, Трамп щось там домовився. І що робити самим лупити по НПЗ ніззя, союзники скажуть ви що дибіли. " Домовились, пораділи" зе і сидять за лікті себе кусають. А тут диво, дивне , чудо чудне, аварія, без обстрілів - співпадіння ❓❓❓. До чого це я свої сни розповідаю, та до того, що коли б до аварії була дотична рука кремля, повірте Зеленський вже б в режимі онлайн верещав та дзвонив союзникам.