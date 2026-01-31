Енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин, - Міненерго

Масштабний блекаут

Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго. 

Що сталося?

Як зазначається, через технологічне порушення сьогодні одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Що прямо зараз роблять енергетики?

"Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання", - йдеться у повідомленні.

Прямо зараз енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Першочергове завдання - заживлення критичної інфраструктури.

Які прогнози?

За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин. У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Я думаю самі зелені і зробили оцю "диверсію", навмисно, іншого не бачу
31.01.2026 14:15 Відповісти
Тупі дегенерати умудрилися навіть без кацапських обстрілів пів країни потушити !))))
31.01.2026 14:21 Відповісти
Це не диверсія, це наслідки галущенкоміндічевого виставленого шлагбауму: не закупили вчасно запобіжної апаратури
31.01.2026 14:26 Відповісти
Я думаю це щур проліз в укрєнерго і навмисно підняв напругу, іншого я не бачу, тобто укрєнерго як і інші організації тупо прохідний двір
31.01.2026 13:54 Відповісти
одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови
31.01.2026 13:57 Відповісти
Ну тоді б було 0В в квартирах. А так 800В. Це якась послідовість дій яка призвела до 800В.
31.01.2026 14:00 Відповісти
Теоретично едс самоіндукції...різке відключння елекродвигунів, трасформаторів...
31.01.2026 14:08 Відповісти
Так в нас електрику вимикають по 3-4 рази на день, но ніколи 800В не було при цьому. Хіба що електростанції вимнкнули і вони дали ЕДС самоіндукції. Але ж автоматика мала спрацювати і 800В не мали попадати в домівки.
31.01.2026 18:08 Відповісти
Я і кажу, що теоретично. Можуть ще бути якісь резонанси, але реально таке побачити можна лише на осцилографі. У даному випадку міг бути глюк тестера через вже слабку крону. По правилах міряють завідома справним пристроєм, а перевірити його справність у даному випадку нема на чому.
31.01.2026 19:06 Відповісти
800 не може бути, хто і як це заміряв
31.01.2026 15:24 Відповісти
Я теж не повірив. Але сусіди фото зробили.
31.01.2026 17:53 Відповісти
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Відключення світла в Україні - дуже висока напруга 31 січня, які прилади можуть згоріти - Телеграф
31.01.2026 18:05 Відповісти
Іншого пояснення 800В в квартирах я теж не знаходжу.
31.01.2026 13:58 Відповісти
Так так,розповідайте в онлайнрежимі,щоб москалі зараз скорегували відновлення((((
31.01.2026 13:58 Відповісти
Вмієш - ти - Міненерго - заспокоїти
31.01.2026 14:02 Відповісти
Трохи конспірології😸.
Чекали обстріл, зелені ручки протирали гроші на відновлення, на захист, хтось планував в теплі на краї чи може взагалі щоб українці були більш гнучкі до можливих перемовин... А тут, правда не правда, Трамп щось там домовився. І що робити самим лупити по НПЗ ніззя, союзники скажуть ви що дибіли. " Домовились, пораділи" зе і сидять за лікті себе кусають. А тут диво, дивне , чудо чудне, аварія, без обстрілів - співпадіння ❓❓❓. До чого це я свої сни розповідаю, та до того, що коли б до аварії була дотична рука кремля, повірте Зеленський вже б в режимі онлайн верещав та дзвонив союзникам.
31.01.2026 14:07 Відповісти
Так в ж не знаєте що він зараз робить може взагалі у відключці а може шукає маршрут наступного турне
31.01.2026 14:10 Відповісти
Та дав же наказ пустити ТОК 😸.
31.01.2026 14:11 Відповісти
Система дуже централізована (десь пару тес чи розподільчих станцій накрилося і пів країни без світла) треба створювати децентралізовану єнергетику (у кожному місті навіть у кожному районі міста міні тес чи когереційну установку яка живить тільки цей район чи будинки)
31.01.2026 14:41 Відповісти
Відрадний щойно увімкнули. Галелуя! Втім, готовий пожертвувати своєю електрикою заради електричних стільців для надто потужної зеленої ком@нди мародерів.
31.01.2026 14:56 Відповісти
А по новостным порталам кацапии восторга гнусного валом, беснуются твари с радости, Читать невозможно. Тёток особенно.
31.01.2026 15:23 Відповісти
 
 