Энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов, - Минэнерго

Энергосистема Украины в настоящее время постепенно восстанавливается после системной аварии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что произошло?

Как отмечается, из-за технологического нарушения сегодня одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины. Были разгружены блоки атомных электростанций.

Что прямо сейчас делают энергетики?

"Для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы, в ряде областей применены аварийные отключения. Дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования", - говорится в сообщении.

Прямо сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Первоочередная задача - питание критической инфраструктуры.

Читайте также: Аварийная ситуация в энергосистеме не вызвана кибератакой, - Минцифры

Каковы прогнозы?

По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов. В разных регионах временные рамки возвращения света могут отличаться. Постепенная нагрузка блоков атомных электростанций до номинальной мощности требует времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без тепла в Киеве остаются 253 многоэтажки, - Кличко

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Читайте также: Подачу горячей воды временно прекратят в Чернигове: все из-за дефицита тепловой мощности