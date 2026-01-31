Энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов, - Минэнерго
Энергосистема Украины в настоящее время постепенно восстанавливается после системной аварии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Что произошло?
Как отмечается, из-за технологического нарушения сегодня одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины. Были разгружены блоки атомных электростанций.
Что прямо сейчас делают энергетики?
"Для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы, в ряде областей применены аварийные отключения. Дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования", - говорится в сообщении.
Прямо сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Первоочередная задача - питание критической инфраструктуры.
Каковы прогнозы?
По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов. В разных регионах временные рамки возвращения света могут отличаться. Постепенная нагрузка блоков атомных электростанций до номинальной мощности требует времени.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
Чекали обстріл, зелені ручки протирали гроші на відновлення, на захист, хтось планував в теплі на краї чи може взагалі щоб українці були більш гнучкі до можливих перемовин... А тут, правда не правда, Трамп щось там домовився. І що робити самим лупити по НПЗ ніззя, союзники скажуть ви що дибіли. " Домовились, пораділи" зе і сидять за лікті себе кусають. А тут диво, дивне , чудо чудне, аварія, без обстрілів - співпадіння ❓❓❓. До чого це я свої сни розповідаю, та до того, що коли б до аварії була дотична рука кремля, повірте Зеленський вже б в режимі онлайн верещав та дзвонив союзникам.