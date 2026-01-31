Новости Масштабная авария в энергосистеме
Энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов, - Минэнерго

Масштабный блэкаут

Энергосистема Украины в настоящее время постепенно восстанавливается после системной аварии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго. 

Что произошло?

Как отмечается, из-за технологического нарушения сегодня одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины. Были разгружены блоки атомных электростанций.

Что прямо сейчас делают энергетики?

"Для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы, в ряде областей применены аварийные отключения. Дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования", - говорится в сообщении.

Прямо сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Первоочередная задача - питание критической инфраструктуры.

Каковы прогнозы?

По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов. В разных регионах временные рамки возвращения света могут отличаться. Постепенная нагрузка блоков атомных электростанций до номинальной мощности требует времени.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Топ комментарии
Я думаю самі зелені і зробили оцю "диверсію", навмисно, іншого не бачу
31.01.2026 14:15 Ответить
Тупі дегенерати умудрилися навіть без кацапських обстрілів пів країни потушити !))))
31.01.2026 14:21 Ответить
Це не диверсія, це наслідки галущенкоміндічевого виставленого шлагбауму: не закупили вчасно запобіжної апаратури
31.01.2026 14:26 Ответить
Я думаю це щур проліз в укрєнерго і навмисно підняв напругу, іншого я не бачу, тобто укрєнерго як і інші організації тупо прохідний двір
31.01.2026 13:54 Ответить
одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови
31.01.2026 13:57 Ответить
Ну тоді б було 0В в квартирах. А так 800В. Це якась послідовість дій яка призвела до 800В.
31.01.2026 14:00 Ответить
Теоретично едс самоіндукції...різке відключння елекродвигунів, трасформаторів...
31.01.2026 14:08 Ответить
Так в нас електрику вимикають по 3-4 рази на день, но ніколи 800В не було при цьому. Хіба що електростанції вимнкнули і вони дали ЕДС самоіндукції. Але ж автоматика мала спрацювати і 800В не мали попадати в домівки.
31.01.2026 18:08 Ответить
Я і кажу, що теоретично. Можуть ще бути якісь резонанси, але реально таке побачити можна лише на осцилографі. У даному випадку міг бути глюк тестера через вже слабку крону. По правилах міряють завідома справним пристроєм, а перевірити його справність у даному випадку нема на чому.
31.01.2026 19:06 Ответить
800 не може бути, хто і як це заміряв
31.01.2026 15:24 Ответить
Я теж не повірив. Але сусіди фото зробили.
31.01.2026 17:53 Ответить
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Відключення світла в Україні - дуже висока напруга 31 січня, які прилади можуть згоріти - Телеграф
31.01.2026 18:05 Ответить
Іншого пояснення 800В в квартирах я теж не знаходжу.
31.01.2026 13:58 Ответить
Так так,розповідайте в онлайнрежимі,щоб москалі зараз скорегували відновлення((((
31.01.2026 13:58 Ответить
Вмієш - ти - Міненерго - заспокоїти
31.01.2026 14:02 Ответить
Трохи конспірології😸.
Чекали обстріл, зелені ручки протирали гроші на відновлення, на захист, хтось планував в теплі на краї чи може взагалі щоб українці були більш гнучкі до можливих перемовин... А тут, правда не правда, Трамп щось там домовився. І що робити самим лупити по НПЗ ніззя, союзники скажуть ви що дибіли. " Домовились, пораділи" зе і сидять за лікті себе кусають. А тут диво, дивне , чудо чудне, аварія, без обстрілів - співпадіння ❓❓❓. До чого це я свої сни розповідаю, та до того, що коли б до аварії була дотична рука кремля, повірте Зеленський вже б в режимі онлайн верещав та дзвонив союзникам.
31.01.2026 14:07 Ответить
Так в ж не знаєте що він зараз робить може взагалі у відключці а може шукає маршрут наступного турне
31.01.2026 14:10 Ответить
Та дав же наказ пустити ТОК 😸.
31.01.2026 14:11 Ответить
Система дуже централізована (десь пару тес чи розподільчих станцій накрилося і пів країни без світла) треба створювати децентралізовану єнергетику (у кожному місті навіть у кожному районі міста міні тес чи когереційну установку яка живить тільки цей район чи будинки)
31.01.2026 14:41 Ответить
Відрадний щойно увімкнули. Галелуя! Втім, готовий пожертвувати своєю електрикою заради електричних стільців для надто потужної зеленої ком@нди мародерів.
31.01.2026 14:56 Ответить
А по новостным порталам кацапии восторга гнусного валом, беснуются твари с радости, Читать невозможно. Тёток особенно.
31.01.2026 15:23 Ответить
 
 