Аварийная ситуация в энергосистеме не вызвана кибератакой, - Минцифры
Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минцифры.
Каковы причины?
Как озвучил президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
"Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
Оце гонять телеграм канали, що попереджають про ракети та дрони , навіть таким "вигідна" війна , короче я так бачу хто хоч трохи дотичний до війни ( окрім солдатів з фронту) всі заробляють 🤬🤬🤬🤬 сцуки...
Закинули двушечку баксов, сдачу получили вольтами?
- *** сидел перед календарем и смотрел на часы."
Вы рыбак? Вы видели на вольтметре 800 вольт? 90% бытовых вольтметров до 600 шкалой (и то через шунт). У вас спец аппаратура которая пишет логи? Тогда вы спец и не задаете вопросы. Может у вас Зубр, так он мгновенно выключится и вы показания не увидите.
Уважаемый Вячеслав моё предложение:
Сойдемся на 300, максимум 380 вольт (отгорел ноль) и мы краями. Идет?
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Відключення світла в Україні - дуже висока напруга 31 січня, які прилади можуть згоріти - Телеграф