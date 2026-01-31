Новости
Аварийная ситуация в энергосистеме не вызвана кибератакой, - Минцифры

Исчезло свет в Украине

Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минцифры.

Каковы причины?

Как озвучил президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

"Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

+8
Бо любимчик Зелі, інтернет авантюрист зі стажем, колисьсказав:

31.01.2026 13:45 Ответить
+6
так двушечка через мокшу пішла - і повернулась.
31.01.2026 14:05 Ответить
+5
в енергетичній системі України .з часів совкового созу докуя "гаманців куйла".Один із них ,цілком вірогідно , перевіряв можливість , як "покласти" всю енергосистему України на потрібний куйлу час,для повної окупації України..,Ще на початках Незалежності.українській владі .від Західних спеціалістів були рекомендації, не зосереджувати в приватних руках стратегічні підвалини держави (Банківську-"бабломойський".енергетику-"ахмєт оглу і дрібніші, та нафто-газову.фірташ іже з ним.Це є була і є потенційна небезпека для держави.
31.01.2026 14:21 Ответить
Свої рук доклали
31.01.2026 13:37 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/pMTCg-v2d-I

УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
31.01.2026 16:17 Ответить
Головне вчасно прикрити свою дупу.
31.01.2026 13:40 Ответить
в Молдові теж блекаут . І не зрозуміло , кібератака була але не по енергосистемі чи взагалі її не було ?
31.01.2026 13:44 Ответить
💡В Україні відбувся масштабний блекаут. «Погашена» значна частина країни. Причини наразі невідомі - джерела «ЕП» в одній з енергетичних компаній та Кабміні Ось вам і вся ціна будь-яких «домовленостей» з руснею.Обіцяли не стріляти? Формально не стріляли. Просто поклали систему зсередини. Їх обіцянки не вартують НІЧОГО!

Оце гонять телеграм канали, що попереджають про ракети та дрони , навіть таким "вигідна" війна , короче я так бачу хто хоч трохи дотичний до війни ( окрім солдатів з фронту) всі заробляють 🤬🤬🤬🤬 сцуки...
31.01.2026 13:48 Ответить
Хрябаськ в ответ. Нас, ботов, на слабо не взять.На ваше, не было, у нас своё - было. А вы всё врете. Или у вас есть доказательства?
31.01.2026 14:34 Ответить
Хто цей потужний юнак?
31.01.2026 14:30 Ответить
Теперішній міністр оборони.
31.01.2026 14:39 Ответить
А яка різниця чим спровокована?(Руки з сраки ростуть(
31.01.2026 13:47 Ответить
Вона просто розвалилася, типу того
31.01.2026 13:50 Ответить
Я вибачаюсь, поясніть мені як так сталося, що в квартирах вольтметри показують 800В!!!! Це не просто ававрія, це ахеренна аварія, через яку сгоріло дофіга і більше обладнання в домівках. Захист не спрацював. Я розумію звідки може взятись 370, 350В, але 800В це щось незрозуміле. Такого бути не могло, але це факт. Я іншого пояснення як спланована диверсія знайти не можу. Як злочинці змогли зробити так, щоб захист не спрацював, питання відкрите.
31.01.2026 13:51 Ответить
"Через годы через расстояния"
Закинули двушечку баксов, сдачу получили вольтами?
31.01.2026 14:45 Ответить
"- Где вы были 11.06.1985 года в 16:20?
- *** сидел перед календарем и смотрел на часы."
Вы рыбак? Вы видели на вольтметре 800 вольт? 90% бытовых вольтметров до 600 шкалой (и то через шунт). У вас спец аппаратура которая пишет логи? Тогда вы спец и не задаете вопросы. Может у вас Зубр, так он мгновенно выключится и вы показания не увидите.
Уважаемый Вячеслав моё предложение:
Сойдемся на 300, максимум 380 вольт (отгорел ноль) и мы краями. Идет?
31.01.2026 14:43 Ответить
То в нього було 008 вольт. Він дивився вверх ногами
31.01.2026 15:11 Ответить
Ви така розумна
31.01.2026 17:58 Ответить
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Відключення світла в Україні - дуже висока напруга 31 січня, які прилади можуть згоріти - Телеграф
31.01.2026 18:09 Ответить
Я вже писав, що не повірив поки сусіди фото не зробили. Подивіться в коментарях. Багато у кого було 800В.
31.01.2026 17:57 Ответить
Сергію, в мене освіти і досвіду вистачає щоб знати що буває коли відгорає нуль. Але напруга була саме 800В. Спочатку я реагував саме як Ви, а потім сусід заміряв вольтметром і прислав фото.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Відключення світла в Україні - дуже висока напруга 31 січня, які прилади можуть згоріти - Телеграф
31.01.2026 18:02 Ответить
Шлагбаум зняти, закупити запобіжну апаратуру! - хоча, цей заклик мінцифри не стосується...
31.01.2026 14:24 Ответить
КІбератаки не зафіксовано. Блекаут з великою імовірністю не є наслідком кібератаки.
31.01.2026 14:56 Ответить
 
 