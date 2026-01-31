Аварійна ситуація в енергосистемі не спричинена кібератакою, - Мінцифри

Зникло світло в Україні

Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінцифри.

Які причини?

Як озвучив президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

"Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи. Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Топ коментарі
+8
Бо любимчик Зелі, інтернет авантюрист зі стажем, колисьсказав:

31.01.2026 13:45 Відповісти
+6
так двушечка через мокшу пішла - і повернулась.
31.01.2026 14:05 Відповісти
+5
в енергетичній системі України .з часів совкового созу докуя "гаманців куйла".Один із них ,цілком вірогідно , перевіряв можливість , як "покласти" всю енергосистему України на потрібний куйлу час,для повної окупації України..,Ще на початках Незалежності.українській владі .від Західних спеціалістів були рекомендації, не зосереджувати в приватних руках стратегічні підвалини держави (Банківську-"бабломойський".енергетику-"ахмєт оглу і дрібніші, та нафто-газову.фірташ іже з ним.Це є була і є потенційна небезпека для держави.
31.01.2026 14:21 Відповісти
Свої рук доклали
31.01.2026 13:37 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/pMTCg-v2d-I

УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
31.01.2026 16:17 Відповісти
Головне вчасно прикрити свою дупу.
31.01.2026 13:40 Відповісти
в Молдові теж блекаут . І не зрозуміло , кібератака була але не по енергосистемі чи взагалі її не було ?
31.01.2026 13:44 Відповісти
💡В Україні відбувся масштабний блекаут. «Погашена» значна частина країни. Причини наразі невідомі - джерела «ЕП» в одній з енергетичних компаній та Кабміні Ось вам і вся ціна будь-яких «домовленостей» з руснею.Обіцяли не стріляти? Формально не стріляли. Просто поклали систему зсередини. Їх обіцянки не вартують НІЧОГО!

Оце гонять телеграм канали, що попереджають про ракети та дрони , навіть таким "вигідна" війна , короче я так бачу хто хоч трохи дотичний до війни ( окрім солдатів з фронту) всі заробляють 🤬🤬🤬🤬 сцуки...
31.01.2026 13:48 Відповісти
Хрябаськ в ответ. Нас, ботов, на слабо не взять.На ваше, не было, у нас своё - было. А вы всё врете. Или у вас есть доказательства?
31.01.2026 14:34 Відповісти
Хто цей потужний юнак?
31.01.2026 14:30 Відповісти
Теперішній міністр оборони.
31.01.2026 14:39 Відповісти
А яка різниця чим спровокована?(Руки з сраки ростуть(
31.01.2026 13:47 Відповісти
Вона просто розвалилася, типу того
31.01.2026 13:50 Відповісти
Я вибачаюсь, поясніть мені як так сталося, що в квартирах вольтметри показують 800В!!!! Це не просто ававрія, це ахеренна аварія, через яку сгоріло дофіга і більше обладнання в домівках. Захист не спрацював. Я розумію звідки може взятись 370, 350В, але 800В це щось незрозуміле. Такого бути не могло, але це факт. Я іншого пояснення як спланована диверсія знайти не можу. Як злочинці змогли зробити так, щоб захист не спрацював, питання відкрите.
31.01.2026 13:51 Відповісти
"Через годы через расстояния"
Закинули двушечку баксов, сдачу получили вольтами?
31.01.2026 14:45 Відповісти
"- Где вы были 11.06.1985 года в 16:20?
- *** сидел перед календарем и смотрел на часы."
Вы рыбак? Вы видели на вольтметре 800 вольт? 90% бытовых вольтметров до 600 шкалой (и то через шунт). У вас спец аппаратура которая пишет логи? Тогда вы спец и не задаете вопросы. Может у вас Зубр, так он мгновенно выключится и вы показания не увидите.
Уважаемый Вячеслав моё предложение:
Сойдемся на 300, максимум 380 вольт (отгорел ноль) и мы краями. Идет?
31.01.2026 14:43 Відповісти
То в нього було 008 вольт. Він дивився вверх ногами
31.01.2026 15:11 Відповісти
Ви така розумна
31.01.2026 17:58 Відповісти
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Відключення світла в Україні - дуже висока напруга 31 січня, які прилади можуть згоріти - Телеграф
31.01.2026 18:09 Відповісти
Я вже писав, що не повірив поки сусіди фото не зробили. Подивіться в коментарях. Багато у кого було 800В.
31.01.2026 17:57 Відповісти
Сергію, в мене освіти і досвіду вистачає щоб знати що буває коли відгорає нуль. Але напруга була саме 800В. Спочатку я реагував саме як Ви, а потім сусід заміряв вольтметром і прислав фото.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Відключення світла в Україні - дуже висока напруга 31 січня, які прилади можуть згоріти - Телеграф
31.01.2026 18:02 Відповісти
Шлагбаум зняти, закупити запобіжну апаратуру! - хоча, цей заклик мінцифри не стосується...
31.01.2026 14:24 Відповісти
КІбератаки не зафіксовано. Блекаут з великою імовірністю не є наслідком кібератаки.
31.01.2026 14:56 Відповісти
 
 