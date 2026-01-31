Аварійна ситуація в енергосистемі не спричинена кібератакою, - Мінцифри

Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінцифри.

Які причини?

Як озвучив президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

"Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи. Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

