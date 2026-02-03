РФ атакувала Одещину: критична інфраструктура працює на генераторах

Росія завдала масованих ракетно-дронових ударів по Одещині. Понад 50 тисяч людей тимчасово залишилися без світла, пошкоджено житлові будинки та складські приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону.

"В результаті атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.

"Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах", - додав Кіпер.

Масований удар 3 лютого

У ніч проти 3 лютого російські окупанти здійснили наймасштабнішу від початку року атаку по Україні. Удари завдавались ракетами та безпілотниками.

За інформацією компанії ДТЕК, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

