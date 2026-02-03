Ворог вночі масовано атакував Дніпропетровщину: пожежі та зруйноване житло

У ніч проти 3 лютого ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Дніпро та район

У Дніпрі виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкта, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток.

У Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто. Побита оселя.

Синельниківський район

Гучно було і у Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж, авто.

Нікопольський район

По Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, гараж.

