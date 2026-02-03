Ворог вночі масовано атакував Дніпропетровщину: пожежі та зруйноване житло
У ніч проти 3 лютого ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Дніпро та район
У Дніпрі виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкта, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток.
У Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто. Побита оселя.
Синельниківський район
Гучно було і у Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж, авто.
Нікопольський район
По Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, гараж.
Наслідки атаки
