Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок, - Кличко

Дарницький та Дніпровський райони Києва наразі переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки будинків без тепла?

Загалом, за даними Кличка, по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.

"Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаються сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

