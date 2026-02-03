Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок, - Кличко

Дарницький та Дніпровський райони Києва наразі переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки будинків без тепла?

Загалом, за даними Кличка, по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.

"Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаються сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

03.02.2026 08:36 Відповісти
Майже сто років тому 1932-1933 роках ворог морив українців голодом ,в 2025 -2026 роках вже холодом ,тобто геноцид в іншій формі і жодної заяви "найвеличнішого" про геноцид,етноцид варварів проти українського народу, йде свідоме знищення народу.
03.02.2026 08:56 Відповісти
Сто років тому українці не мали ані власної держави, ані зброї, ані можливості відповісти на геноцид геноцидом. Зараз все це в нас є, принаймні щоб діяти асиметрично. Наприклад, Росія це один з найбільших в світі виробників добрив та іншої хімічної продукції. А хімічне виробництво це зберігання у великій кількості різних високотоксичних речовин, і удар по ним може перетворити прилеглу достатньо велику територію на мертву пустелю.
03.02.2026 09:04 Відповісти
Під самий сильний мороз підгадали виродки
03.02.2026 08:36 Відповісти
Так і ЕЕ немає і хз, коли буде..добре, хоч холодна вода є..
03.02.2026 09:29 Відповісти
03.02.2026 08:36 Відповісти
Так вже в курську область ходили... Я, щось не пам'ятаю, щоб в'єтнамці в США воювали, маджахеди ходили через кордон в ссср. Для того, щоб лупити по кацапсячих містах треба зброя, а в України її немає. То були понти, міндічі гроші ******** а ракети не зробили...
03.02.2026 09:08 Відповісти
Потрібно робити рейди, а не лізти на пролом грудьми на амбразуру
03.02.2026 09:55 Відповісти
засохни путірас
03.02.2026 10:49 Відповісти
03.02.2026 08:56 Відповісти
03.02.2026 09:04 Відповісти
Так вибивати всю промисловість кацапами треба вже це робити давно. А наша влада замість цього " двушку на москву " відправляла.
03.02.2026 09:48 Відповісти
Так влади в Україні української немає. Є злодії, колоборанти, зрадники, корупціонери, аферисти, моральні уроди, нікчемні інородці, ліквідатори України. В владному гадючнику немає ні одного патріота-професіонала.
03.02.2026 09:58 Відповісти
Що підтверджує стару істину. Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує.
03.02.2026 10:16 Відповісти
 
 