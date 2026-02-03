Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок, - Кличко
Дарницький та Дніпровський райони Києва наразі переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Скільки будинків без тепла?
Загалом, за даними Кличка, по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.
"Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають", - йдеться у повідомленні.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаються сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
