РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8871 посетитель онлайн
Новости Удары по энергетике Ситуация с отоплением в Киеве
3 475 12

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек, - Кличко

отопление в Киеве

Дарницкий и Днепровский районы Киева в настоящее время преимущественно без тепла в результате ночного массированного удара врага по инфраструктуре столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько домов без тепла?

В целом, по данным Кличко, по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.

"Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Читайте также: Рашисты снова ударили по угольному предприятию в Днепропетровской области, - ДТЭК

Автор: 

Киев (26265) обстрел (32515) Тарифы на отопление (806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
03.02.2026 08:36 Ответить
+10
Майже сто років тому 1932-1933 роках ворог морив українців голодом ,в 2025 -2026 роках вже холодом ,тобто геноцид в іншій формі і жодної заяви "найвеличнішого" про геноцид,етноцид варварів проти українського народу, йде свідоме знищення народу.
показать весь комментарий
03.02.2026 08:56 Ответить
+9
Сто років тому українці не мали ані власної держави, ані зброї, ані можливості відповісти на геноцид геноцидом. Зараз все це в нас є, принаймні щоб діяти асиметрично. Наприклад, Росія це один з найбільших в світі виробників добрив та іншої хімічної продукції. А хімічне виробництво це зберігання у великій кількості різних високотоксичних речовин, і удар по ним може перетворити прилеглу достатньо велику територію на мертву пустелю.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Під самий сильний мороз підгадали виродки
показать весь комментарий
03.02.2026 08:36 Ответить
Так і ЕЕ немає і хз, коли буде..добре, хоч холодна вода є..
показать весь комментарий
03.02.2026 09:29 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2026 08:36 Ответить
Так вже в курську область ходили... Я, щось не пам'ятаю, щоб в'єтнамці в США воювали, маджахеди ходили через кордон в ссср. Для того, щоб лупити по кацапсячих містах треба зброя, а в України її немає. То були понти, міндічі гроші ******** а ракети не зробили...
показать весь комментарий
03.02.2026 09:08 Ответить
Потрібно робити рейди, а не лізти на пролом грудьми на амбразуру
показать весь комментарий
03.02.2026 09:55 Ответить
засохни путірас
показать весь комментарий
03.02.2026 10:49 Ответить
Майже сто років тому 1932-1933 роках ворог морив українців голодом ,в 2025 -2026 роках вже холодом ,тобто геноцид в іншій формі і жодної заяви "найвеличнішого" про геноцид,етноцид варварів проти українського народу, йде свідоме знищення народу.
показать весь комментарий
03.02.2026 08:56 Ответить
Сто років тому українці не мали ані власної держави, ані зброї, ані можливості відповісти на геноцид геноцидом. Зараз все це в нас є, принаймні щоб діяти асиметрично. Наприклад, Росія це один з найбільших в світі виробників добрив та іншої хімічної продукції. А хімічне виробництво це зберігання у великій кількості різних високотоксичних речовин, і удар по ним може перетворити прилеглу достатньо велику територію на мертву пустелю.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:04 Ответить
Так вибивати всю промисловість кацапами треба вже це робити давно. А наша влада замість цього " двушку на москву " відправляла.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:48 Ответить
Так влади в Україні української немає. Є злодії, колоборанти, зрадники, корупціонери, аферисти, моральні уроди, нікчемні інородці, ліквідатори України. В владному гадючнику немає ні одного патріота-професіонала.
показать весь комментарий
03.02.2026 09:58 Ответить
Що підтверджує стару істину. Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує.
показать весь комментарий
03.02.2026 10:16 Ответить
 
 