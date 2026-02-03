Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек, - Кличко
Дарницкий и Днепровский районы Киева в настоящее время преимущественно без тепла в результате ночного массированного удара врага по инфраструктуре столицы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько домов без тепла?
В целом, по данным Кличко, по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.
"Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются", - говорится в сообщении.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
