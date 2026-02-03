Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек, - Кличко

Дарницкий и Днепровский районы Киева в настоящее время преимущественно без тепла в результате ночного массированного удара врага по инфраструктуре столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько домов без тепла?

В целом, по данным Кличко, по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.

"Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Читайте также: Рашисты снова ударили по угольному предприятию в Днепропетровской области, - ДТЭК