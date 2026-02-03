Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
10 452 12

Последствия вражеской атаки на Киев: шесть пострадавших (обновлено)

В результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Попадания в районах

Днепровский район: по одному из адресов произошло разрушение жилого 5-этажного дома. По другому адресу – возник пожар на территории учреждения дошкольного образования. Также зафиксированы падения обломков на открытой территории без возгорания.

Деснянский район: зафиксированы попадания по территории одного из административных зданий и на открытой территории.

Дарницкий район: на одной из локаций произошел пожар и разрушения на 26 этаже многоэтажки. К сожалению, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Еще по одному адресу произошло возгорание и разрушения в складском здании.

Печерский район: в результате попадания по территории одной из АЗС повреждено ее здание, 4 припаркованных автомобиля, линия электропередач и дорожное покрытие.

Шевченковский район: произошло возгорание многоэтажки, 2 человека получили травмы.

Пострадавшие

По состоянию на 10.15 в столице уже пятеро пострадавших, сообщили в ГСЧС.

Двое из них – госпитализированы в больницу.

Ликвидация последствий атаки продолжается. На местах работают спасатели и службы города.

Обновление

"Количество пострадавших в Киеве возросло до шести человек", - сообщил Ткаченко

Последствия вражеской атаки

Ночная атака РФ на Киев: раненые, пожары и разрушения в пяти районах
Киев (26265) обстрел (32515) Воздушные атаки на Киев (934)
Топ комментарии
+33
зеленський здав Україну ворогам - імітуючи незламність і боротьбу,знищуючи при цьому залишки енергетики - основи економіки держави.відповіді на атаки ворога - нуль,що ще дужче заохочує кацапів на повторні удари по мирних цілях.поки буде це падло при владі - поки буде планомірне знищення українців.отямтеся !!!
03.02.2026 07:59 Ответить
+9
Жах, сподіваюсь Боневтік, як завжди геройськи втік, його ж попередив Володін.Очікуєм відос з переліком міст де щось уціліло, та добре підготувались.А потім заяви про те що нема ракет до ППО,і знов все спочатку.Вам не здається що цей цирк працює у тандемі?
03.02.2026 08:21 Ответить
+6
Допоки не вбють воєного злочинця найкривавішого терориста путіна ,цей жах не припинется, ось на що малиб звернути увагу спец. служби ,натомість горе президент обезголовтв СБУ.
03.02.2026 08:18 Ответить
BBC

Повітряні сили вказують, що все нові групи дронів залітають в Україну.

О 5 ранку Повітряні сили повідомили про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3. Ракети через Чернігівщину попрямували на Київщину - Макарів та Бородянку.

Близько 5.30 монітори та Повітряні сили вказали про можливий запуск крилатих ракет з моря та бомбардувальників Ту-95мс, які мають залетіти після 6 ранку.

Близько 7 ранку шахеди долетіли до Вінниччини і атакували Ладижин, де розташована ТЕС, та саму Вінницю.

Десь о 6.30 Повітряні сили повідомили, що групи крилатих ракет почали залітати через Сумщину і попрямували у бік центру України.

Тоді ж групи "Калібрів" з моря через Миколаївщину також залетіли в Україну та попрямували на захід.

Крилаті ракети з півночі швидко долетіли до Черкащини, кілька ракет атакували Черкаси, по яких у попередню ніч вдарили шахеди.

"Калібри" з півдня попрямували на Вінниччину, монітори вказали про можливу атаку крилатих ракет на Вінницю.

Близько 6.50 Повітряні сили повідомили про атаку Києва ракетами. Це можуть бути балістичні та крилаті ракети. Частина ракет атакує Трипільську ТЕЦ біля Києва, повідомили у ПС.
03.02.2026 07:44 Ответить
Ви фсьо врьоті! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
03.02.2026 10:37 Ответить
Ага і то правда 😟
03.02.2026 12:49 Ответить
⚡️ Щонаймеш 4 великі об'єкти енергетики зазнали сьогодні масованого обстрілу. На вулиці 20-градусний мороз. З опаленням буде дуже складно.
03.02.2026 08:00 Ответить
Вночі РФ здійснила наймасовіший удар цього року по Україні. Як мінімум 4 великі об'єкти енергетики зазнали масованого обстрілу сьогодні.

З опаленням буде дуже складно найближчим часом - на вулиці мороз. Ціль - енергетична інфраструктура, наслідки важкі.

▪️ Київ та область - атаки на Тріпільську ТЕС і ключову підстанцію 750 мВт. У столиці зафіксовані численні влучання: пожежі та руйнування житлових будинків, пошкодження АЗС, авто й ЛЕП у різних районах.
▪️ Харків - багатогодинні удари по енергетиці. Без тепла і води можуть залишитися 820 будинків, можливий злив теплоносія.
▪️ Вінниця / Ладижин - ракетна атака на Ладижинську ТЕС, наслідки уточнюються.
▪️ Дніпро - удар по Придніпровській ТЕС: пожежа, пошкодження інфраструктури та житлових будинків.
▪️ Вибухи також лунали в Запорізькій, Павлоградській, Одеській, Чернігівській, Сумській областях.
03.02.2026 08:02 Ответить
В ніч на 03 лютого ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів, застосував доволі широку номенклатуру засобів ураження. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.
За ніч під ударом були Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

❗️ Ворог застосував щонайменше 2 гіперзвукових ракети Циркон по Київщині;
❗️ Спрямував близко 10 крилатих протикорабельних ракети Х-32 по Київщині;
☄ Масовано бив по Харкову, Дніпру та Київщині балістичними ракетами у кількості близько 20 одиниць.

❗️ Під ранок запустив крилаті ракети повітряного базування у напрямку Київщини та Вінниці.
03.02.2026 08:05 Ответить
🔶 Не розраховуйте на тепло, сильні морози відступлять лише на кілька днів, а вже з 9-го числа знову зайде холодне повітря з півночі, - УкрГМЦ

Минула ніч буде найхолоднішою - на півночі до -28, -30 градусів. Через пару днів очікується потепління до +6...+8. Однак, воно буде тимчасовим. Холод знову повернеться.
03.02.2026 08:08 Ответить
холод не повернеться в цьому вигляді.але плюсів не буде.
03.02.2026 08:18 Ответить
