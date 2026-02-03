Последствия вражеской атаки на Киев: шесть пострадавших (обновлено)

В результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Попадания в районах

Днепровский район: по одному из адресов произошло разрушение жилого 5-этажного дома. По другому адресу – возник пожар на территории учреждения дошкольного образования. Также зафиксированы падения обломков на открытой территории без возгорания.

Деснянский район: зафиксированы попадания по территории одного из административных зданий и на открытой территории.

Дарницкий район: на одной из локаций произошел пожар и разрушения на 26 этаже многоэтажки. К сожалению, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Еще по одному адресу произошло возгорание и разрушения в складском здании.

Печерский район: в результате попадания по территории одной из АЗС повреждено ее здание, 4 припаркованных автомобиля, линия электропередач и дорожное покрытие.

Шевченковский район: произошло возгорание многоэтажки, 2 человека получили травмы.

Пострадавшие

По состоянию на 10.15 в столице уже пятеро пострадавших, сообщили в ГСЧС.

Двое из них – госпитализированы в больницу.

Ликвидация последствий атаки продолжается. На местах работают спасатели и службы города.

Обновление

"Количество пострадавших в Киеве возросло до шести человек", - сообщил Ткаченко

