УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12218 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
10 454 12

Наслідки ворожої атаки на Київ: шестеро постраждалих (оновлено)

Внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Влучання у районах

Дніпровський район: на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовані падіння уламків на відкритій території без загоряння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ: наслідки у п’яти районах, двоє постраждалих

Деснянський район: зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

Дарницький район: на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.

Печерський район: внаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Шевченківський район: сталося займання багатоповерхівки, 2 людей дістали травми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потужні вибухи пролунали у Києві під час нічної тривоги (оновлено)

Постраждалі 

Станом на 10:15 у столиці вже п'ятеро постраждалих, повідомили у ДСНС.

Двоє з них - госпіталізовані до лікарні.

Ліквідація наслідків атаки триває. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста.

Оновлення

"Кількість постраждалих у Києві зросла  до шести людей",  - повідомив Ткаченко

Наслідки ворожої атаки

Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах
Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах
Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах
Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах
Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах
Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах
Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах
Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах
Нічна атака РФ на Київ: поранені, пожежі та руйнування у п’яти районах

Автор: 

Київ (20659) обстріл (33884) Повітряні атаки на Київ (991)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
зеленський здав Україну ворогам - імітуючи незламність і боротьбу,знищуючи при цьому залишки енергетики - основи економіки держави.відповіді на атаки ворога - нуль,що ще дужче заохочує кацапів на повторні удари по мирних цілях.поки буде це падло при владі - поки буде планомірне знищення українців.отямтеся !!!
показати весь коментар
03.02.2026 07:59 Відповісти
+9
Жах, сподіваюсь Боневтік, як завжди геройськи втік, його ж попередив Володін.Очікуєм відос з переліком міст де щось уціліло, та добре підготувались.А потім заяви про те що нема ракет до ППО,і знов все спочатку.Вам не здається що цей цирк працює у тандемі?
показати весь коментар
03.02.2026 08:21 Відповісти
+6
Допоки не вбють воєного злочинця найкривавішого терориста путіна ,цей жах не припинется, ось на що малиб звернути увагу спец. служби ,натомість горе президент обезголовтв СБУ.
показати весь коментар
03.02.2026 08:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
BBC

Повітряні сили вказують, що все нові групи дронів залітають в Україну.

О 5 ранку Повітряні сили повідомили про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3. Ракети через Чернігівщину попрямували на Київщину - Макарів та Бородянку.

Близько 5.30 монітори та Повітряні сили вказали про можливий запуск крилатих ракет з моря та бомбардувальників Ту-95мс, які мають залетіти після 6 ранку.

Близько 7 ранку шахеди долетіли до Вінниччини і атакували Ладижин, де розташована ТЕС, та саму Вінницю.

Десь о 6.30 Повітряні сили повідомили, що групи крилатих ракет почали залітати через Сумщину і попрямували у бік центру України.

Тоді ж групи "Калібрів" з моря через Миколаївщину також залетіли в Україну та попрямували на захід.

Крилаті ракети з півночі швидко долетіли до Черкащини, кілька ракет атакували Черкаси, по яких у попередню ніч вдарили шахеди.

"Калібри" з півдня попрямували на Вінниччину, монітори вказали про можливу атаку крилатих ракет на Вінницю.

Близько 6.50 Повітряні сили повідомили про атаку Києва ракетами. Це можуть бути балістичні та крилаті ракети. Частина ракет атакує Трипільську ТЕЦ біля Києва, повідомили у ПС.
показати весь коментар
03.02.2026 07:44 Відповісти
зеленський здав Україну ворогам - імітуючи незламність і боротьбу,знищуючи при цьому залишки енергетики - основи економіки держави.відповіді на атаки ворога - нуль,що ще дужче заохочує кацапів на повторні удари по мирних цілях.поки буде це падло при владі - поки буде планомірне знищення українців.отямтеся !!!
показати весь коментар
03.02.2026 07:59 Відповісти
Ви фсьо врьоті! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
показати весь коментар
03.02.2026 10:37 Відповісти
Ага і то правда 😟
показати весь коментар
03.02.2026 12:49 Відповісти
⚡️ Щонаймеш 4 великі об'єкти енергетики зазнали сьогодні масованого обстрілу. На вулиці 20-градусний мороз. З опаленням буде дуже складно.
показати весь коментар
03.02.2026 08:00 Відповісти
Вночі РФ здійснила наймасовіший удар цього року по Україні. Як мінімум 4 великі об'єкти енергетики зазнали масованого обстрілу сьогодні.

З опаленням буде дуже складно найближчим часом - на вулиці мороз. Ціль - енергетична інфраструктура, наслідки важкі.

▪️ Київ та область - атаки на Тріпільську ТЕС і ключову підстанцію 750 мВт. У столиці зафіксовані численні влучання: пожежі та руйнування житлових будинків, пошкодження АЗС, авто й ЛЕП у різних районах.
▪️ Харків - багатогодинні удари по енергетиці. Без тепла і води можуть залишитися 820 будинків, можливий злив теплоносія.
▪️ Вінниця / Ладижин - ракетна атака на Ладижинську ТЕС, наслідки уточнюються.
▪️ Дніпро - удар по Придніпровській ТЕС: пожежа, пошкодження інфраструктури та житлових будинків.
▪️ Вибухи також лунали в Запорізькій, Павлоградській, Одеській, Чернігівській, Сумській областях.
показати весь коментар
03.02.2026 08:02 Відповісти
В ніч на 03 лютого ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів, застосував доволі широку номенклатуру засобів ураження. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.
За ніч під ударом були Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

❗️ Ворог застосував щонайменше 2 гіперзвукових ракети Циркон по Київщині;
❗️ Спрямував близко 10 крилатих протикорабельних ракети Х-32 по Київщині;
☄ Масовано бив по Харкову, Дніпру та Київщині балістичними ракетами у кількості близько 20 одиниць.

❗️ Під ранок запустив крилаті ракети повітряного базування у напрямку Київщини та Вінниці.
показати весь коментар
03.02.2026 08:05 Відповісти
🔶 Не розраховуйте на тепло, сильні морози відступлять лише на кілька днів, а вже з 9-го числа знову зайде холодне повітря з півночі, - УкрГМЦ

Минула ніч буде найхолоднішою - на півночі до -28, -30 градусів. Через пару днів очікується потепління до +6...+8. Однак, воно буде тимчасовим. Холод знову повернеться.
показати весь коментар
03.02.2026 08:08 Відповісти
холод не повернеться в цьому вигляді.але плюсів не буде.
показати весь коментар
03.02.2026 08:18 Відповісти
Допоки не вбють воєного злочинця найкривавішого терориста путіна ,цей жах не припинется, ось на що малиб звернути увагу спец. служби ,натомість горе президент обезголовтв СБУ.
показати весь коментар
03.02.2026 08:18 Відповісти
Жах, сподіваюсь Боневтік, як завжди геройськи втік, його ж попередив Володін.Очікуєм відос з переліком міст де щось уціліло, та добре підготувались.А потім заяви про те що нема ракет до ППО,і знов все спочатку.Вам не здається що цей цирк працює у тандемі?
показати весь коментар
03.02.2026 08:21 Відповісти
 
 