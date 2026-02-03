Наслідки ворожої атаки на Київ: шестеро постраждалих (оновлено)

Внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Влучання у районах

Дніпровський район: на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовані падіння уламків на відкритій території без загоряння.

Деснянський район: зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

Дарницький район: на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.

Печерський район: внаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Шевченківський район: сталося займання багатоповерхівки, 2 людей дістали травми.

Постраждалі

Станом на 10:15 у столиці вже п'ятеро постраждалих, повідомили у ДСНС.

Двоє з них - госпіталізовані до лікарні.

Ліквідація наслідків атаки триває. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста.

Оновлення

"Кількість постраждалих у Києві зросла до шести людей", - повідомив Ткаченко

