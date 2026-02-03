Наслідки ворожої атаки на Київ: шестеро постраждалих (оновлено)
Внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Влучання у районах
Дніпровський район: на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовані падіння уламків на відкритій території без загоряння.
Деснянський район: зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.
Дарницький район: на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.
Печерський район: внаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.
Шевченківський район: сталося займання багатоповерхівки, 2 людей дістали травми.
Постраждалі
Станом на 10:15 у столиці вже п'ятеро постраждалих, повідомили у ДСНС.
Двоє з них - госпіталізовані до лікарні.
Ліквідація наслідків атаки триває. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста.
Оновлення
"Кількість постраждалих у Києві зросла до шести людей", - повідомив Ткаченко
Наслідки ворожої атаки
Повітряні сили вказують, що все нові групи дронів залітають в Україну.
О 5 ранку Повітряні сили повідомили про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3. Ракети через Чернігівщину попрямували на Київщину - Макарів та Бородянку.
Близько 5.30 монітори та Повітряні сили вказали про можливий запуск крилатих ракет з моря та бомбардувальників Ту-95мс, які мають залетіти після 6 ранку.
Близько 7 ранку шахеди долетіли до Вінниччини і атакували Ладижин, де розташована ТЕС, та саму Вінницю.
Десь о 6.30 Повітряні сили повідомили, що групи крилатих ракет почали залітати через Сумщину і попрямували у бік центру України.
Тоді ж групи "Калібрів" з моря через Миколаївщину також залетіли в Україну та попрямували на захід.
Крилаті ракети з півночі швидко долетіли до Черкащини, кілька ракет атакували Черкаси, по яких у попередню ніч вдарили шахеди.
"Калібри" з півдня попрямували на Вінниччину, монітори вказали про можливу атаку крилатих ракет на Вінницю.
Близько 6.50 Повітряні сили повідомили про атаку Києва ракетами. Це можуть бути балістичні та крилаті ракети. Частина ракет атакує Трипільську ТЕЦ біля Києва, повідомили у ПС.
З опаленням буде дуже складно найближчим часом - на вулиці мороз. Ціль - енергетична інфраструктура, наслідки важкі.
▪️ Київ та область - атаки на Тріпільську ТЕС і ключову підстанцію 750 мВт. У столиці зафіксовані численні влучання: пожежі та руйнування житлових будинків, пошкодження АЗС, авто й ЛЕП у різних районах.
▪️ Харків - багатогодинні удари по енергетиці. Без тепла і води можуть залишитися 820 будинків, можливий злив теплоносія.
▪️ Вінниця / Ладижин - ракетна атака на Ладижинську ТЕС, наслідки уточнюються.
▪️ Дніпро - удар по Придніпровській ТЕС: пожежа, пошкодження інфраструктури та житлових будинків.
▪️ Вибухи також лунали в Запорізькій, Павлоградській, Одеській, Чернігівській, Сумській областях.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів, застосував доволі широку номенклатуру засобів ураження. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.
За ніч під ударом були Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.
❗️ Ворог застосував щонайменше 2 гіперзвукових ракети Циркон по Київщині;
❗️ Спрямував близко 10 крилатих протикорабельних ракети Х-32 по Київщині;
☄ Масовано бив по Харкову, Дніпру та Київщині балістичними ракетами у кількості близько 20 одиниць.
❗️ Під ранок запустив крилаті ракети повітряного базування у напрямку Київщини та Вінниці.
Минула ніч буде найхолоднішою - на півночі до -28, -30 градусів. Через пару днів очікується потепління до +6...+8. Однак, воно буде тимчасовим. Холод знову повернеться.