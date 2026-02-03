Ворог масовано атакував Київ: наслідки у п’яти районах, двоє постраждалих

У ніч проти 3 лютого російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Вибухи пролунали у різних районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони. Столиця під ворожою атакою.

У Дарницькому районі влучання в нежитлову забудову.

У Дніпровському — загоряння в приміщенні дитсадка", - написав вночі Кличко.

За інформацією Ткаченка, станом на 3:40 зафіксовані наслідки ворожої атаки у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потужні вибухи пролунали у Києві під час нічної тривоги (оновлено)

Дарницький район

Пожежа в нежитловій забудові внаслідок атаки. Пошкодження 25-ти поверхового будинку та на іншій локації - 5-ти поверхового будинку.

Деснянський район

Пошкодження нежитлової будівлі.

Дніпровський район

На двох локаціях виявлені залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації - пошкодження житлового 5-поверхового будинку.

Печерський район

Зазнала ушкоджень АЗС. Пошкодження отримали припарковані авто, будівля заправки.

Шевченківський район

Попередньо відомо, що ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий житловий будинок.

Постраждалі

"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до двох", - зазначив Ткаченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комунальникам вдалося частково повернути тепло для Троєщини, - ДТЕК