Ворог масовано атакував Київ: наслідки у п’яти районах, двоє постраждалих
У ніч проти 3 лютого російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Вибухи пролунали у різних районах столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони. Столиця під ворожою атакою.
У Дарницькому районі влучання в нежитлову забудову.
У Дніпровському — загоряння в приміщенні дитсадка", - написав вночі Кличко.
За інформацією Ткаченка, станом на 3:40 зафіксовані наслідки ворожої атаки у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.
Дарницький район
Пожежа в нежитловій забудові внаслідок атаки. Пошкодження 25-ти поверхового будинку та на іншій локації - 5-ти поверхового будинку.
Деснянський район
Пошкодження нежитлової будівлі.
Дніпровський район
На двох локаціях виявлені залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації - пошкодження житлового 5-поверхового будинку.
Печерський район
Зазнала ушкоджень АЗС. Пошкодження отримали припарковані авто, будівля заправки.
Шевченківський район
Попередньо відомо, що ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий житловий будинок.
Постраждалі
"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до двох", - зазначив Ткаченко.
