Ворог масовано атакував Київ: наслідки у п’яти районах, двоє постраждалих

Атака РФ на Київ 3 лютого: наслідки у Дарницькому, Печерському та інших районах

У ніч проти 3 лютого російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Вибухи пролунали у різних районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони. Столиця під ворожою атакою.

У Дарницькому районі влучання в нежитлову забудову.

У Дніпровському — загоряння в приміщенні дитсадка", - написав вночі Кличко.

За інформацією Ткаченка, станом на 3:40 зафіксовані наслідки ворожої атаки  у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.

Дарницький район 

Пожежа в нежитловій забудові внаслідок атаки. Пошкодження 25-ти поверхового будинку та на іншій локації - 5-ти поверхового будинку.

Деснянський район 

Пошкодження нежитлової будівлі.

Дніпровський район 

На двох локаціях виявлені залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації - пошкодження житлового 5-поверхового будинку.

Печерський район

Зазнала ушкоджень АЗС. Пошкодження отримали припарковані авто, будівля заправки.

Шевченківський район 

Попередньо відомо, що ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий житловий будинок.

Постраждалі

"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до двох",  - зазначив Ткаченко.

А в ответ только потужный двойной удар по мааацкве.
03.02.2026 06:45 Відповісти
03.02.2026 06:46 Відповісти
Ти не розумієш, у всьому винен Кличко. А ці просто займалися бізнесом на користь себе любих
03.02.2026 07:25 Відповісти
Я запутался среди виноватых. Кто из них держит первое место- Порох или Кличко?
03.02.2026 07:47 Відповісти
Мабуть Кличко, бо він займає дохідне місце, яке дуже потрібно владі, бо старт місця вже вичерпані
03.02.2026 07:58 Відповісти
"Результат перемовин про мир" трмпона-**ндона, пула-мордера та z-еленського у дії!
До них було ніяк, а після сходняка, стало ще кепсько! Гнати час такого "дипломата"!
03.02.2026 06:57 Відповісти
а якби не було переговорів то й обстрілів би не було? вірно?
03.02.2026 07:36 Відповісти
Близько 6.50 Повітряні сили повідомили про атаку Києва ракетами. Це можуть бути балістичні та крилаті ракети. Частина ракет атакує Трипільську ТЕЦ біля Києва, повідомили у ПС.
03.02.2026 07:30 Відповісти
Потрапили в дитсадок і в житлові та нежитлові будинки, але світло знову зникло.
03.02.2026 08:43 Відповісти
 
 