Потужні вибухи пролунали у Києві під час нічної тривоги

У Києві у ніч на 3 лютого пролунали потужні вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 01:17 - київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці були виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони.

А голова КМВА Тимур Ткаченко написав про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, закладу освіти в Дніпровському районі.

"Також маємо повідомлення з Деснянського району. Попередньо, пошкодження господарської забудови. Кияни, перебувайте в укриттях. Ніч буде непростою. Бережімо один одного",- додав він.

О 00:52 - Віталій Кличко написав про те, що у Дарницькому районі зафіксоване влучання в нежитлову забудову, а у Дніпровському - загоряння в приміщенні дитсадка.

