Потужні вибухи пролунали у Києві під час нічної тривоги
У Києві у ніч на 3 лютого пролунали потужні вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 01:17 - київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці були виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони.
А голова КМВА Тимур Ткаченко написав про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, закладу освіти в Дніпровському районі.
"Також маємо повідомлення з Деснянського району. Попередньо, пошкодження господарської забудови. Кияни, перебувайте в укриттях. Ніч буде непростою. Бережімо один одного",- додав він.
О 00:52 - Віталій Кличко написав про те, що у Дарницькому районі зафіксоване влучання в нежитлову забудову, а у Дніпровському - загоряння в приміщенні дитсадка.
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.
За останніми даними КМДА, 3 лютого за оптимістичним прогнозом у Києві світло буде по 4-5 годин на день.
Без політики зазвичай, коли з нею то вже не так
Срати чекісти на це хотіли, за ценой нє пастаят щоб вирубити Київ, Харків та Дніпро в такий мороз. Просто - бо можуть і це єдина радість цих маніяків.
В людини є свідомість і підсвідомість. Підсвідомість знає все, треба просто навчитись з нею спілкуватись і відрізняти правду від брехні, бо деколи вона бреше. Ще підвідомість називають інтуїцією, або передчуттям.
Але 4 роки все нормально у кацапів, а у нас - ненормально. Якось трошки важкувато стало, бо просвіту не видно
Таке ж було і перед кінцем московії та совдепії!!
Слава Україні!