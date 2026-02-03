УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17424 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників Повітряна тривога через загрозу балістики
11 809 54

РФ атакує Україну безпілотниками та балістичними ракетами, - Повітряні сили ЗСУ

Атака шахедів 2 лютого

Увечері 2 лютого війська РФ здійснили чергову атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони приведені у бойову готовність. Українські військові вживають необхідних заходів для знищення повітряних цілей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інформація щодо напрямків руху дронів

О 18:29 - повідомлялося про активність ворожих розвідувальних БпЛА на Харківщині та Сумщині.

О 18:31 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 18:47 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 18:53 - БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний.

О 19:18 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Оновлена інформація

О 19:34 - повідомляється про рух БпЛА:

  • Сумщина - в районі н.п. Путивль,
  • БпЛА в напрямку Степанівки/м. Суми.
  • Дніпропетровщина - БпЛА курсом на Верхньодніпровськ.

О 19:40 -  Відбій загрози.

Оновлена інформація

О 20:18 - Повідомлялося про рух БпЛА:

  • На Полтавщині - повз н.п. Козельщина, курсом на Глобине.
  • На Сумщині - група БпЛА на півночі, поблизу н.п. Шостка.

О 20:23 - БпЛА на півночі Запоріжжя, західним курсом.

О 20:24 -  БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Стародніпровське.

О 20:55 - рух ударних дронів на таких напрямках: 

  • БпЛА на Черкащині, курсом на Київщину.
  • Група БпЛА на півночі Сумщини, південним куросм.
  • Чернігівщина - БпЛА повз Бахмач, курсом на н.п. Ічня.
  • Сумщина - БпЛА на н.п. Ромни.
  • Запоріжжя - БпЛА курсом на місто.

Оновлена інформація

О 21:16 - Повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

О 21:17 - КАБи на Донеччині, в напрямку Дніпропетровщини.

О 21:17 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини.

О 21:26 - Чернігівщина - БпЛА на Макошине, БпЛА на півдні курсом на Київщину.

О 21:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух повітряних цілей:

  • Суми - БпЛА над містом, в східному напрямку.
  • Сумщина - БпЛА на Добов'язівку, Шостку, повз Улянівку - в південному напрямку.

О 21:47 - Одещина - група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Сергіївку.

О 21:49 - Рух ворожих дронів на наступних напрямках: 

  • Нова група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом.
  • БпЛА на Сумщині - курсом на Шостку, Дубов'язівку, Степанівку.
  • БпЛА на Київщині - курсом на Ржищів.
  • БпЛА на Полтавщині - курсом на Черкащину.

О 22:07 - КАБи на Донеччині.

О 22:16 - Ворожі БпЛА: 

  • Нова група БпЛА на сході Харківщини західним курсом.
  • БпЛА на Чернігвщині (н.п.Козелець) курсом на Київщину.
  • Група БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини південно-західним курсом.
  • Група БпЛА на Донеччині курсом на Чаплине, Письмене, Синельникове.

Оновлена інформація

О 22:07 - КАБи на Донеччині.

О 22:16 - Повітряні сили ЗСУ повідомляє про рух ударних дронів: 

  • Нова група БпЛА на сході Харківщини західним курсом.
  • БпЛА на Чернігвщині (н.п.Козелець) курсом на Київщину.
  • Група БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини південно-західним курсом.
  • Група БпЛА на Донеччині курсом на Чаплине, Письмене, Синельникове.

Оновлена інформація

О 23:14 - Повідомляється про ворожі дрони: 

  • Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • Група БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини курс на Київщину.
  • Група БпЛА на межі Донеччини ти Харківщини в західному напрямку.

О 23:32 - Чернігів - БпЛА в напрямку міста.

О 23:59 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.

О 00:19 - Київщина - група БпЛА в напрямку Броварів з Чернігівщини.

О 00:27 -  Київ - група БпЛА в напрямку міста.

О 00:29 - Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.

О 00:49 - Швидкісна ціль на Харківщині курсом на південь.

О 00:55 - Небезпека для Харкова.

Оновлена інформація

О 01:03 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють: 

  • Сумщина - БпЛА курсом на Чернігівщину.
  • Чернігвщина - БпЛА на півдні, курсом на Київщину.
  • Київщина - БпЛА над містом, в південно-західному напрямку.
  • Харківщина - група БпЛА на півночі та центрі, в південному напрямку.

О 01:04 

  • Група БпЛА на півдні Харківщини в західному напрямку.
  • Дніпро - група БпЛА в напрямку міста.
  • Група БпЛА на Запоріжжі курс західний.

О 01:07 -  Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

О 01:09 - Київ в укриття. Балістика на Київ.

О 01:15 - Дніпро в укриття.

О 01:20 - Дніпро - балістика.

Оновлена інформація

О 01:33 - Дніпро - повторно балістика.

О 01:34 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.

О 01:37 - Балістика на Дніпро.

О 01:39 - Київ - в укриття.

О 01:39 - Балістика з півночі.

О 01:40 - Швидкісна на Чернігівщині - вектор Київ.

Оновлена інформація

О 01:47 - Харків - БпЛА в напрямку міста!

О 01:48 - Київщина - БпЛА на Бровари.

О 01:56 - Швидкісна на Миколаївщині - курс північно-західний.

О 01:57 - швидкісна ціль продовжує рух через захід Кіровоградщини. Далі на Київщину- Біла Церква.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога про атаку на автобус з шахтарями: переговори з РФ не стримують агресію

Автор: 

безпілотник БпЛА (5816) обстріл (33938) атака (1460) Шахед (2191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Трамп і ******, підтвердили Світу, що вони теліпають язиками, як своєю обвислою єрундою!!
показати весь коментар
02.02.2026 19:27 Відповісти
+13
Кацапи х*ярять по Києву токсичним х-22, ********* балістикою, касетними. І це в 20 градусний мороз.

А москвичі - сплять спокійно й солодко, щоб вранці прочитати московські газети, як Київ, Харків та Дніпро мерзнуть без світла, тепла й води. І жодної ракети їм на голову не прилетить, лише двушечки
показати весь коментар
03.02.2026 01:55 Відповісти
+10
можна спокійно лягати спати, бо у нас є дрони- перехоплювачі. Ще на початку літа президент говорив, що скоро почнемо виробляти багато дронів- пепехоплювачів і все буде добре. Хіба скоро ще не настало? Чи це була чергова казка для дурних?
показати весь коментар
02.02.2026 23:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп і ******, підтвердили Світу, що вони теліпають язиками, як своєю обвислою єрундою!!
показати весь коментар
02.02.2026 19:27 Відповісти
На ранок мабуть комбінова атака буде.
показати весь коментар
02.02.2026 19:34 Відповісти
саме чяс зібрати дітей до купи в школах
показати весь коментар
02.02.2026 19:40 Відповісти
У нас зараз 19-47.
показати весь коментар
02.02.2026 19:47 Відповісти
а вдень кацапня не може вдарити по школах?
в пологових будинках нема уроків з 9 до 15, це завадило кацапні вдарити по них?
спитайте запоріжських мамочок, вони багато чого вам роскажуть..
показати весь коментар
02.02.2026 19:52 Відповісти
І що? Нам тут не жити? Не народжувати? В лікарнях не лікуватись? Дітей не навчати? Ваші пропозиції?
показати весь коментар
03.02.2026 02:07 Відповісти
У ЯКУ?
показати весь коментар
03.02.2026 05:41 Відповісти
знову случайна атакують
показати весь коментар
02.02.2026 20:07 Відповісти
а в нас все случяйно.
случяйний президент, случяйна війна, случяйна зима...
показати весь коментар
02.02.2026 20:24 Відповісти
«На войне не убивают случайно. На войне случайно выживают».
показати весь коментар
03.02.2026 06:24 Відповісти
"Расія хочіт міра, я знаю, мнє ета мой лутший друг Валадімір гаваріл !".
Яка нахабна руда пика це говорила? Ідіот.
показати весь коментар
02.02.2026 20:26 Відповісти
В тебе є свій лідор? От йому і задавай питання.
показати весь коментар
03.02.2026 02:26 Відповісти
Сьогодні може бути важка ніч.
Вся надія на ЗСУ🙏
показати весь коментар
02.02.2026 20:46 Відповісти
В найближчу ніч в Україні вдарять найсильніші морози за всю зиму. Найхолодніше буде в Сумській та Чернігівській областях, де в ніч на 3 лютого температура може опускатися до мінус 28 - мінус 30 градусів.
У Києві - до мінус 24 градусів.
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.

За останніми даними КМДА, 3 лютого за оптимістичним прогнозом у Києві світло буде по 4-5 годин на день.
показати весь коментар
02.02.2026 21:08 Відповісти
З якого гноїща виліз цей зас ранець?
показати весь коментар
03.02.2026 06:56 Відповісти
нарештi можна буде спокійно рибку половити з льоду
показати весь коментар
03.02.2026 02:46 Відповісти
BBC

Спочатку Росія запустила сотні шахедів, після першої години ночі Київ, Дніпро та Харків атакували балістичні ракети різних типів.

Моніторингові канали вказували також про атаку з моря у бік Києва та Білої Церкви гіперзвукових крилатих ракет "Циркон".

Також моніторингові канали вказували про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3.

Кияни вказують, що в місті знову зникає теплопостачання, яке майже відновили у всіх районах столиці після масованих ударів по енергетиці, які відбувались з початком 2026 року.
показати весь коментар
03.02.2026 05:35 Відповісти
Близько третьої години ночі в ударах балістики настала тимчасова пауза, проте удари шахедами тривають.

Моніторингові канали також повідомили про вихід у море носіїв крилатих ракет "Калібр". Є повідомлення про активність бомбардувальників Ту-95МС, які можуть вдарити крилатими ракетами Х-101.

За даними Повітряних сил, після 3.15 ранку швидкісні цілі атакували Харків. Це були кілька балістичних ракет, які атакували місто.

Моніторингові канали також вказували про нові запущені з Ту-22м3 крилаті ракети Х-32 чи Х-22.

Монітори додають, що у Харкові та регіоні головні цілі балістичних ударів - це об'єкти енергетики.

ПС повідомили, що близько 3.30 ранку нові хвилі шахедів атакували Київ та передмістя. Зокрема і містечка, де розташовані важливі енергетичні об'єкти для столиці - Українка, Обухів і Трипілля.

Частина з них атакували лівобережні райони Києва, деякі з них залетіли в центр міста.

Водночас Повітряні сили написали про атаку групи безпілотників на Одесу.
показати весь коментар
03.02.2026 05:36 Відповісти
Після 4 години ранку атака дронами продовжувалась - десятки шахедів перебували у більшості регіонів України, окрім західних.

Повітряні сили вказують, що все нові групи дронів залітають в Україну.

О 5 ранку Повітряні сили повідомили про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3. Ракети через Чернігівщину попрямували на Київщину - Макарів та Бородянку.
показати весь коментар
03.02.2026 05:37 Відповісти
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, ситуація з опаленням там критична.

"Удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі. Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз", - написав Терехов.

Він повідомив про складне рішення.

"Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них - вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ", - заявив Терехов. Тобто всі ці будинки вже втратили опалення і його будуть подавати згодом, коли відновлять роботу пошкодженої ТЕЦ.

Він вказав, що це дуже складне рішення у двадцятиградусний мороз.

"Але безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать".

У звʼязку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі понад 100 пунктів незламності - там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети.

Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту.
показати весь коментар
03.02.2026 05:39 Відповісти
Близько 5.30 монітори вказали про можливий запуск крилатих ракет з моря та бомбардувальників Ту-95мс, які мають залетіти після 6 ранку.
показати весь коментар
03.02.2026 06:06 Відповісти
можна спокійно лягати спати, бо у нас є дрони- перехоплювачі. Ще на початку літа президент говорив, що скоро почнемо виробляти багато дронів- пепехоплювачів і все буде добре. Хіба скоро ще не настало? Чи це була чергова казка для дурних?
показати весь коментар
02.02.2026 23:19 Відповісти
Да пох. Судя по всему. Максимум чего могут лишить это холодная вода в кране. Но ее обычно дают через день-два. А остального и так нет или почти нет.
показати весь коментар
02.02.2026 23:20 Відповісти
Так всього немає, що аж сюди пишете.
показати весь коментар
03.02.2026 00:32 Відповісти
«Всё пройдет, и это тоже пройдет». Все когда-то заканчивается
показати весь коментар
02.02.2026 23:42 Відповісти
Так так, вже чули, треба протриматися на день довше ніж росія)
показати весь коментар
03.02.2026 02:05 Відповісти
життя проходить в нелюдських умовах...
показати весь коментар
03.02.2026 02:56 Відповісти
Кацапи всі передохнуть від якоїсь чуми або мавпячої віспи ,
яка крокує парашею ,
а Украіна Є , була і буде 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
03.02.2026 00:07 Відповісти
Піздець просто - за чотири роки , (а точніше майже за дванадцять років війни) зсу не можуть спалити хоча б частину маскви. Що це за "українське" (?) керівництво, яке зробило з України конц. табір,в якому людям взагалі неможливо нормально жити.
Правильно люди роблять , що валять кудись
показати весь коментар
03.02.2026 01:18 Відповісти
Бляха то казали балістика о 7 ранку, то зараз. Оприділіться
показати весь коментар
03.02.2026 01:26 Відповісти
Ну що, неЛОХ, де твоя домовленість про енергетичне "перемир'я"?!!
показати весь коментар
03.02.2026 01:48 Відповісти
Кацапи х*ярять по Києву токсичним х-22, ********* балістикою, касетними. І це в 20 градусний мороз.

А москвичі - сплять спокійно й солодко, щоб вранці прочитати московські газети, як Київ, Харків та Дніпро мерзнуть без світла, тепла й води. І жодної ракети їм на голову не прилетить, лише двушечки
показати весь коментар
03.02.2026 01:55 Відповісти
...ще циркон, ще шахеди, і забув що на ранок буде х-101. Тупо гра в одні ворота, в суху
показати весь коментар
03.02.2026 01:59 Відповісти
Ага, Ігнат сьогодні вєщав, що Циркон то фуфло лише засіб психологічно тиску 🤬
показати весь коментар
03.02.2026 02:01 Відповісти
виробники і розробники повтікали у парашу ще в девяностих.Бо комусь треба була хатинка в Швейцаріі або на Сардініі.
показати весь коментар
03.02.2026 02:51 Відповісти
Згоден, знав одного доктора технічних наук, молодой, талановитий, но щоб родину прокормити працював у вечірній час таксистом. А коли став жалітися, то йому порекомендували їхати на рашку, там, типу, добре платять. Він і поїхав, а потім і родину забрав до себе. А той хто рекомендував нічого не зробив, тільки крав та землі продавав.
показати весь коментар
03.02.2026 06:17 Відповісти
Україну використовують, як приманку для рф, перед тим її роззброїли, і за майже дванадцять років війни Україна не має балістчиних ракет щоб атакувати маскву - совпадєніє ?
Геноцид населення України йде повним ходом.
показати весь коментар
03.02.2026 02:28 Відповісти
Вдарим цифровізацією, мобілізацією і дроніфікацією по декарбонізації і деіндустріалізації.
показати весь коментар
03.02.2026 04:50 Відповісти
пуйло знову кинуло Трампа ,тиждень закінчується 5 лютого,29 січня пуйло дало згоду про припинення вогню по Києву
показати весь коментар
03.02.2026 05:50 Відповісти
Туск ,алло ти ще живий ?
показати весь коментар
03.02.2026 05:51 Відповісти
Це тому, бо хтось, тільки напередодні злив, що ракет не має і
мабуть, як завжди, Кличко винен, бо чиєсь хлібне місце займає, гроші тратить на киян, та війну, а могли би користь комусь приносити
показати весь коментар
03.02.2026 06:06 Відповісти
користь інвалідам прокурорам
показати весь коментар
03.02.2026 06:24 Відповісти
а чому немає ударів по енергетиці ростова . воронежа . орла . курська . краснодара . бєлгорода . брянска . смоленська . дубни . рязані і далі по списку . нпз почекають до весни а по тецах потрібно ******* через день або кожного дня якщо дронів вистачить . а лугандон і дирляндія чому з теплом і електрикою ???
показати весь коментар
03.02.2026 06:44 Відповісти
Заборонила зелена істота удари по рф ,
так як Трамп домовився з ху@лом не бити по енергетиці ,
але маємо , те що маємо 🤬
показати весь коментар
03.02.2026 08:43 Відповісти
 
 