РФ атакує Україну безпілотниками та балістичними ракетами, - Повітряні сили ЗСУ
Увечері 2 лютого війська РФ здійснили чергову атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.
Зазначається, що сили протиповітряної оборони приведені у бойову готовність. Українські військові вживають необхідних заходів для знищення повітряних цілей.
Інформація щодо напрямків руху дронів
О 18:29 - повідомлялося про активність ворожих розвідувальних БпЛА на Харківщині та Сумщині.
О 18:31 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
О 18:47 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 18:53 - БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний.
О 19:18 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Оновлена інформація
О 19:34 - повідомляється про рух БпЛА:
- Сумщина - в районі н.п. Путивль,
- БпЛА в напрямку Степанівки/м. Суми.
- Дніпропетровщина - БпЛА курсом на Верхньодніпровськ.
О 19:40 - Відбій загрози.
О 20:18 - Повідомлялося про рух БпЛА:
- На Полтавщині - повз н.п. Козельщина, курсом на Глобине.
- На Сумщині - група БпЛА на півночі, поблизу н.п. Шостка.
О 20:23 - БпЛА на півночі Запоріжжя, західним курсом.
О 20:24 - БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Стародніпровське.
О 20:55 - рух ударних дронів на таких напрямках:
- БпЛА на Черкащині, курсом на Київщину.
- Група БпЛА на півночі Сумщини, південним куросм.
- Чернігівщина - БпЛА повз Бахмач, курсом на н.п. Ічня.
- Сумщина - БпЛА на н.п. Ромни.
- Запоріжжя - БпЛА курсом на місто.
О 21:16 - Повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
О 21:17 - КАБи на Донеччині, в напрямку Дніпропетровщини.
О 21:17 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини.
О 21:26 - Чернігівщина - БпЛА на Макошине, БпЛА на півдні курсом на Київщину.
О 21:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух повітряних цілей:
- Суми - БпЛА над містом, в східному напрямку.
- Сумщина - БпЛА на Добов'язівку, Шостку, повз Улянівку - в південному напрямку.
О 21:47 - Одещина - група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Сергіївку.
О 21:49 - Рух ворожих дронів на наступних напрямках:
- Нова група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом.
- БпЛА на Сумщині - курсом на Шостку, Дубов'язівку, Степанівку.
- БпЛА на Київщині - курсом на Ржищів.
- БпЛА на Полтавщині - курсом на Черкащину.
О 22:07 - КАБи на Донеччині.
О 22:16 - Ворожі БпЛА:
- Нова група БпЛА на сході Харківщини західним курсом.
- БпЛА на Чернігвщині (н.п.Козелець) курсом на Київщину.
- Група БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини південно-західним курсом.
- Група БпЛА на Донеччині курсом на Чаплине, Письмене, Синельникове.
О 22:16 - Повітряні сили ЗСУ повідомляє про рух ударних дронів:
Оновлена інформація
О 23:14 - Повідомляється про ворожі дрони:
- Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- Група БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини курс на Київщину.
- Група БпЛА на межі Донеччини ти Харківщини в західному напрямку.
О 23:32 - Чернігів - БпЛА в напрямку міста.
О 23:59 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.
О 00:19 - Київщина - група БпЛА в напрямку Броварів з Чернігівщини.
О 00:27 - Київ - група БпЛА в напрямку міста.
О 00:29 - Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.
О 00:49 - Швидкісна ціль на Харківщині курсом на південь.
О 00:55 - Небезпека для Харкова.
Оновлена інформація
О 01:03 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- Сумщина - БпЛА курсом на Чернігівщину.
- Чернігвщина - БпЛА на півдні, курсом на Київщину.
- Київщина - БпЛА над містом, в південно-західному напрямку.
- Харківщина - група БпЛА на півночі та центрі, в південному напрямку.
О 01:04
- Група БпЛА на півдні Харківщини в західному напрямку.
- Дніпро - група БпЛА в напрямку міста.
- Група БпЛА на Запоріжжі курс західний.
О 01:07 - Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
О 01:09 - Київ в укриття. Балістика на Київ.
О 01:15 - Дніпро в укриття.
О 01:20 - Дніпро - балістика.
Оновлена інформація
О 01:33 - Дніпро - повторно балістика.
О 01:34 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.
О 01:37 - Балістика на Дніпро.
О 01:39 - Київ - в укриття.
О 01:39 - Балістика з півночі.
О 01:40 - Швидкісна на Чернігівщині - вектор Київ.
Оновлена інформація
О 01:47 - Харків - БпЛА в напрямку міста!
О 01:48 - Київщина - БпЛА на Бровари.
О 01:56 - Швидкісна на Миколаївщині - курс північно-західний.
О 01:57 - швидкісна ціль продовжує рух через захід Кіровоградщини. Далі на Київщину- Біла Церква.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару безпілотником по Харкову.
У Києві - до мінус 24 градусів.
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.
За останніми даними КМДА, 3 лютого за оптимістичним прогнозом у Києві світло буде по 4-5 годин на день.
Спочатку Росія запустила сотні шахедів, після першої години ночі Київ, Дніпро та Харків атакували балістичні ракети різних типів.
Моніторингові канали вказували також про атаку з моря у бік Києва та Білої Церкви гіперзвукових крилатих ракет "Циркон".
Також моніторингові канали вказували про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3.
Кияни вказують, що в місті знову зникає теплопостачання, яке майже відновили у всіх районах столиці після масованих ударів по енергетиці, які відбувались з початком 2026 року.
Моніторингові канали також повідомили про вихід у море носіїв крилатих ракет "Калібр". Є повідомлення про активність бомбардувальників Ту-95МС, які можуть вдарити крилатими ракетами Х-101.
За даними Повітряних сил, після 3.15 ранку швидкісні цілі атакували Харків. Це були кілька балістичних ракет, які атакували місто.
Моніторингові канали також вказували про нові запущені з Ту-22м3 крилаті ракети Х-32 чи Х-22.
Монітори додають, що у Харкові та регіоні головні цілі балістичних ударів - це об'єкти енергетики.
ПС повідомили, що близько 3.30 ранку нові хвилі шахедів атакували Київ та передмістя. Зокрема і містечка, де розташовані важливі енергетичні об'єкти для столиці - Українка, Обухів і Трипілля.
Частина з них атакували лівобережні райони Києва, деякі з них залетіли в центр міста.
Водночас Повітряні сили написали про атаку групи безпілотників на Одесу.
Повітряні сили вказують, що все нові групи дронів залітають в Україну.
О 5 ранку Повітряні сили повідомили про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3. Ракети через Чернігівщину попрямували на Київщину - Макарів та Бородянку.
"Удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі. Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз", - написав Терехов.
Він повідомив про складне рішення.
"Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них - вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ", - заявив Терехов. Тобто всі ці будинки вже втратили опалення і його будуть подавати згодом, коли відновлять роботу пошкодженої ТЕЦ.
Він вказав, що це дуже складне рішення у двадцятиградусний мороз.
"Але безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать".
У звʼязку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі понад 100 пунктів незламності - там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети.
Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту.
