РФ атакує Україну безпілотниками та балістичними ракетами, - Повітряні сили ЗСУ

Увечері 2 лютого війська РФ здійснили чергову атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони приведені у бойову готовність. Українські військові вживають необхідних заходів для знищення повітряних цілей.





Інформація щодо напрямків руху дронів

О 18:29 - повідомлялося про активність ворожих розвідувальних БпЛА на Харківщині та Сумщині.

О 18:31 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 18:47 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 18:53 - БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний.

О 19:18 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 19:34 - повідомляється про рух БпЛА:

Сумщина - в районі н.п. Путивль,

БпЛА в напрямку Степанівки/м. Суми.

Дніпропетровщина - БпЛА курсом на Верхньодніпровськ.

О 19:40 - Відбій загрози.

О 20:18 - Повідомлялося про рух БпЛА:

На Полтавщині - повз н.п. Козельщина, курсом на Глобине.

На Сумщині - група БпЛА на півночі, поблизу н.п. Шостка.

О 20:23 - БпЛА на півночі Запоріжжя, західним курсом.

О 20:24 - БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Стародніпровське.

О 20:55 - рух ударних дронів на таких напрямках:

БпЛА на Черкащині, курсом на Київщину.

Група БпЛА на півночі Сумщини, південним куросм.

Чернігівщина - БпЛА повз Бахмач, курсом на н.п. Ічня.

Сумщина - БпЛА на н.п. Ромни.

Запоріжжя - БпЛА курсом на місто.

О 21:16 - Повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

О 21:17 - КАБи на Донеччині, в напрямку Дніпропетровщини.

О 21:17 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини.

О 21:26 - Чернігівщина - БпЛА на Макошине, БпЛА на півдні курсом на Київщину.

О 21:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух повітряних цілей:

Суми - БпЛА над містом, в східному напрямку.

Сумщина - БпЛА на Добов'язівку, Шостку, повз Улянівку - в південному напрямку.

О 21:47 - Одещина - група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Сергіївку.

О 21:49 - Рух ворожих дронів на наступних напрямках:

Нова група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом.

БпЛА на Сумщині - курсом на Шостку, Дубов'язівку, Степанівку.

БпЛА на Київщині - курсом на Ржищів.

БпЛА на Полтавщині - курсом на Черкащину.

О 22:07 - КАБи на Донеччині.

О 22:16 - Ворожі БпЛА:

Нова група БпЛА на сході Харківщини західним курсом.

БпЛА на Чернігвщині (н.п.Козелець) курсом на Київщину.

Група БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини південно-західним курсом.

Група БпЛА на Донеччині курсом на Чаплине, Письмене, Синельникове.

О 23:14 - Повідомляється про ворожі дрони:

Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

Група БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини курс на Київщину.

Група БпЛА на межі Донеччини ти Харківщини в західному напрямку.

О 23:32 - Чернігів - БпЛА в напрямку міста.

О 23:59 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.

О 00:19 - Київщина - група БпЛА в напрямку Броварів з Чернігівщини.

О 00:27 - Київ - група БпЛА в напрямку міста.

О 00:29 - Група БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.

О 00:49 - Швидкісна ціль на Харківщині курсом на південь.

О 00:55 - Небезпека для Харкова.

О 01:03 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Сумщина - БпЛА курсом на Чернігівщину.

Чернігвщина - БпЛА на півдні, курсом на Київщину.

Київщина - БпЛА над містом, в південно-західному напрямку.

Харківщина - група БпЛА на півночі та центрі, в південному напрямку.

О 01:04

Група БпЛА на півдні Харківщини в західному напрямку.

Дніпро - група БпЛА в напрямку міста.

Група БпЛА на Запоріжжі курс західний.

О 01:07 - Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

О 01:09 - Київ в укриття. Балістика на Київ.

О 01:15 - Дніпро в укриття.

О 01:20 - Дніпро - балістика.

О 01:33 - Дніпро - повторно балістика.

О 01:34 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.

О 01:37 - Балістика на Дніпро.

О 01:39 - Київ - в укриття.

О 01:39 - Балістика з півночі.

О 01:40 - Швидкісна на Чернігівщині - вектор Київ.

О 01:47 - Харків - БпЛА в напрямку міста!

О 01:48 - Київщина - БпЛА на Бровари.

О 01:56 - Швидкісна на Миколаївщині - курс північно-західний.

О 01:57 - швидкісна ціль продовжує рух через захід Кіровоградщини. Далі на Київщину- Біла Церква.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару безпілотником по Харкову.

