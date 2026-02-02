Окупанти вдарили по одному з ринків Харкова: є постраждалі

Російські окупанти завдали удару безпілотником по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Попередньо ворог наніс удар бойовим дроном по Основʼянському району", - зазначив очільник міста.

Пізніше Терехов заявив, що росіяни вдарили по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Постраждалі

Попередньо - одна особа постраждала внаслідок обстрілу ринка, додав мер.

Згодом Терехов уточнив, що було влучання по ринку у Слобідському районі.

Відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів.

