Обстріли Харкова
Окупанти вдарили по одному з ринків Харкова: є постраждалі

Російські окупанти завдали удару безпілотником по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Попередньо ворог наніс удар бойовим дроном по Основʼянському району", - зазначив очільник міста.

Пізніше Терехов заявив, що росіяни вдарили по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Постраждалі

Попередньо - одна особа постраждала внаслідок обстрілу ринка, додав мер.

Згодом Терехов уточнив, що було влучання по ринку у Слобідському районі.

Відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів.

При цьому за майже 4 роки війни - жодного обстрілу якогось мацьковського ринку - взагалі не було!
02.02.2026 14:48 Відповісти
Зе , де обіцяний блеакут на москві ??
Пи@діти ти вмієш , а от зробити щось конкрете для України ,
духу не вистачає 😡
02.02.2026 15:32 Відповісти
Намагаються ждунів разкачати на заворушення?
02.02.2026 15:48 Відповісти
 
 