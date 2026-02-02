Окупанти вдарили по одному з ринків Харкова: є постраждалі
Російські окупанти завдали удару безпілотником по Харкову.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Попередньо ворог наніс удар бойовим дроном по Основʼянському району", - зазначив очільник міста.
Пізніше Терехов заявив, що росіяни вдарили по одному з харківських ринків. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Постраждалі
Попередньо - одна особа постраждала внаслідок обстрілу ринка, додав мер.
Згодом Терехов уточнив, що було влучання по ринку у Слобідському районі.
Відомо про двох постраждалих. Також понівечені кілька торгових павільйонів.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пи@діти ти вмієш , а от зробити щось конкрете для України ,
духу не вистачає 😡