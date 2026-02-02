Оккупанты ударили по одному из рынков Харькова: есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Предварительно, враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району", - отметил глава города.

Позже Терехов заявил, что россияне ударили по одному из харьковских рынков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Пострадавшие

Предварительно - один человек пострадал в результате обстрела рынка, добавил мэр.

Впоследствии Терехов уточнил, что был удар по рынку в Слободском районе.

Известно о двух пострадавших. Также повреждены несколько торговых павильонов.

