РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7966 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харькова
2 315 3

Оккупанты ударили по одному из рынков Харькова: есть пострадавшие

Россияне ударили по рынку в Харькове: что известно?

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Предварительно, враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району", - отметил глава города.

Позже Терехов заявил, что россияне ударили по одному из харьковских рынков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Пострадавшие

Предварительно - один человек пострадал в результате обстрела рынка, добавил мэр.

Впоследствии Терехов уточнил, что был удар по рынку в Слободском районе.

Известно о двух пострадавших. Также повреждены несколько торговых павильонов.

Читайте: Рашисты ударили по Запорожскому району: один человек погиб, один - ранен (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32505) Харьков (7827)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При цьому за майже 4 роки війни - жодного обстрілу якогось мацьковського ринку - взагалі не було!
показать весь комментарий
02.02.2026 14:48 Ответить
Зе , де обіцяний блеакут на москві ??
Пи@діти ти вмієш , а от зробити щось конкрете для України ,
духу не вистачає 😡
показать весь комментарий
02.02.2026 15:32 Ответить
Намагаються ждунів разкачати на заворушення?
показать весь комментарий
02.02.2026 15:48 Ответить
 
 