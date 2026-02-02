Оккупанты ударили по одному из рынков Харькова: есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Харькову.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Предварительно, враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району", - отметил глава города.
Позже Терехов заявил, что россияне ударили по одному из харьковских рынков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Пострадавшие
Предварительно - один человек пострадал в результате обстрела рынка, добавил мэр.
Впоследствии Терехов уточнил, что был удар по рынку в Слободском районе.
Известно о двух пострадавших. Также повреждены несколько торговых павильонов.
Пи@діти ти вмієш , а от зробити щось конкрете для України ,
духу не вистачає 😡