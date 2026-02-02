Рашисты ударили по Запорожскому району: один человек погиб, один - ранен (обновлено)
Один человек погиб, один - ранен в результате вражеского удара по Запорожскому району.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, россияне с помощью беспилотника разрушили дом в Веселом Гае - 38-летняя женщина погибла, 59-летняя - получила ранения. Ей оказывается вся необходимая помощь.
Последствия
Больше информации на данный момент не известно.
Обстрел Запорожья
По данным ОВА, россияне также нанесли удар по Запорожью.
Разрушен частный дом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий02.02.2026 14:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль