Рашисты ударили по Запорожскому району: один человек погиб, один - ранен (обновлено)

Один человек погиб, один - ранен в результате вражеского удара по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, россияне с помощью беспилотника разрушили дом в Веселом Гае - 38-летняя женщина погибла, 59-летняя - получила ранения. Ей оказывается вся необходимая помощь.

Последствия

Больше информации на данный момент не известно.

Обстрел Запорожья

По данным ОВА, россияне также нанесли удар по Запорожью.

Разрушен частный дом.



















