Рашисти вдарили по Запорізькому району: одна людина загинула, одна - поранена (оновлено)
Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожого удару по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Як зазначається, росіяни безпілотником зруйнували будинок у Веселому Гаї - 38-річна жінка загинула, 59-річна - зазнала поранень. Їй надається уся необхідна допомога.
Наслідки
Більше інформації на цю мить не відомо.
Обстріл Запоріжжя
За даними ОВА, росіяни також завдали удару по Запоріжжю.
Зруйновано приватний будинок.
Чайка Київ
