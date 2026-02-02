Рашисти вдарили по Запорізькому району: одна людина загинула, одна - поранена (оновлено)

Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожого удару по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Як зазначається, росіяни безпілотником зруйнували будинок у Веселому Гаї - 38-річна жінка загинула, 59-річна - зазнала поранень. Їй надається уся необхідна допомога.

Наслідки

Більше інформації на цю мить не відомо.

Обстріл Запоріжжя

За даними ОВА, росіяни також завдали удару по Запоріжжю.

Зруйновано приватний будинок.



















