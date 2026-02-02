УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7269 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
1 297 1

РФ атакувала об’єкти "Укрзалізниці" на Запоріжжі: поцілили по тепловозу на станції

Зранку 2 лютого росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, ворог вдарив БпЛА по тепловозу, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті  - люди не постраждали.

"Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - зазначили у міністерстві.

"Укрзалізниця" оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і, з урахуванням складної безпекової ситуації, продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів.

"Такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави",  - додали у повідомленні.

Наслідки атаки

РФ атакує Укрзалізницю
РФ атакує Укрзалізницю
РФ атакує Укрзалізницю

Автор: 

обстріл (33847) Укрзалізниця (7163) Запорізька область (4857)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно було потрібно облаштовувати життево важливі частини локомотивів захісними решітками...
показати весь коментар
02.02.2026 13:12 Відповісти
 
 