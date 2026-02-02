РФ атакувала об’єкти "Укрзалізниці" на Запоріжжі: поцілили по тепловозу на станції

Зранку 2 лютого росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України

Зокрема, ворог вдарив БпЛА по тепловозу, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті - люди не постраждали.

"Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - зазначили у міністерстві.

"Укрзалізниця" оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і, з урахуванням складної безпекової ситуації, продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів.

"Такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави", - додали у повідомленні.

