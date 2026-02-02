РФ атаковала объекты "Укрзализныци" на Запорожье: попали по тепловозу на станции

Утром 2 февраля россияне атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины

В частности, враг нанес удар БПЛА по тепловозу, который находился на станции. Локомотивная бригада на момент удара находилась в укрытии - люди не пострадали.

"Железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", - отметили в министерстве.

"Укрзализныця" оперативно ликвидирует последствия обстрелов и, с учетом сложной ситуации с безопасностью, продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения, перевозку пассажиров и важных для экономики и гуманитарных нужд грузов.

"Такие удары являются частью системной стратегии давления страны-террориста на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства", - добавили в сообщении.

