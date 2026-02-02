Новости
11 807 54

РФ атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы ВСУ

Атака шахидов 2 февраля

Вечером 2 февраля войска РФ осуществили очередную атаку по Украине с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность. Украинские военные принимают необходимые меры для уничтожения воздушных целей.

Информация о направлениях движения дронов

В 18:29 - сообщалось об активности вражеских разведывательных БПЛА в Харьковской и Сумской областях.

В 18:31 - угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 18:47 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 18:53 - БПЛА на севере Запорожья, курс западный.

В 19:18 - угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Обновленная информация

В 19:34 сообщается о движении БпЛА:

  • Сумщина – в районе н.п. Путивль,
  • БпЛА в направлении Степановки/г. Сумы.
  • Днепропетровщина – БпЛА курсом на Верхнеднепровск.

В 19:40 - отбой угрозы.

Обновленная информация

В 20:18  сообщалось о движении БпЛА:

  • На Полтавщине – мимо н.п. Козельщина, курсом по Глобино.
  • На Сумщине – группа БпЛА на севере, вблизи н.п. Шостка.

В 20:23 - БПЛА на севере Запорожья, западным курсом.

В 20:24 - БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Староднепровское.

В 20:55 - движение ударных дронов по следующим направлениям:

  • БпЛА в Черкасской области курсом на Киевщину.
  • Группа БпЛА на севере Сумщины, южный куросм.
  • Черниговщина - БпЛА мимо Бахмача, курсом на н.п. Ичня.
  • Сумщина – БпЛА на н.п. Ромны.
  • Запорожье – БпЛА курсом на город.

Обновленная информация

В 21:16 сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

В 21:17 - КАБы на Донетчине, в направлении Днепропетровщины.

В 21:17 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины.

В 21:26 - Черниговщина - БпЛА на Макошино, БпЛА на юге курсом на Киевщину.

В 21:28 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении воздушных целей:

  • Сумы – БпЛА над городом, в восточном направлении.
  • Сумщина – БпЛА на Добовязовку, Шостку, мимо Уляновки – в южном направлении.

В 21:47 – Одесщина – группа БпЛА с акватории Черного моря курсом на Сергеевку.

В 21:49 - движение вражеских дронов по следующим направлениям:

  • Новая группа БПЛА на севере Черниговщины юго-западным курсом.
  • БпЛА в Сумской области - курсом на Шостку, Дубовязовку, Степановку.
    БпЛА в Киевской области - курсом на Ржищев.
    БпЛА в Полтавской области - курсом на Черкасщину.

В 22:07 - Кабы на Донетчине.

В 22:16 - Вражеские БпЛА:

  • Новая группа БПЛА на востоке Харьковщины по западному курсу.
  • БПЛА на Черниговщине (н.п.Козелец) курсом на Киевщину.
  • Группа БПЛА на севере и центре Черниговщины юго-западным курсом.
  • Группа БпЛА в Донецкой области курсом на Чаплино, Письменное, Синельниково.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Трамп і ******, підтвердили Світу, що вони теліпають язиками, як своєю обвислою єрундою!!
Кацапи х*ярять по Києву токсичним х-22, ********* балістикою, касетними. І це в 20 градусний мороз.

А москвичі - сплять спокійно й солодко, щоб вранці прочитати московські газети, як Київ, Харків та Дніпро мерзнуть без світла, тепла й води. І жодної ракети їм на голову не прилетить, лише двушечки
можна спокійно лягати спати, бо у нас є дрони- перехоплювачі. Ще на початку літа президент говорив, що скоро почнемо виробляти багато дронів- пепехоплювачів і все буде добре. Хіба скоро ще не настало? Чи це була чергова казка для дурних?
На ранок мабуть комбінова атака буде.
саме чяс зібрати дітей до купи в школах
У нас зараз 19-47.
а вдень кацапня не може вдарити по школах?
в пологових будинках нема уроків з 9 до 15, це завадило кацапні вдарити по них?
спитайте запоріжських мамочок, вони багато чого вам роскажуть..
І що? Нам тут не жити? Не народжувати? В лікарнях не лікуватись? Дітей не навчати? Ваші пропозиції?
У ЯКУ?
знову случайна атакують
а в нас все случяйно.
случяйний президент, случяйна війна, случяйна зима...
«На войне не убивают случайно. На войне случайно выживают».
"Расія хочіт міра, я знаю, мнє ета мой лутший друг Валадімір гаваріл !".
Яка нахабна руда пика це говорила? Ідіот.
В тебе є свій лідор? От йому і задавай питання.
Сьогодні може бути важка ніч.
Вся надія на ЗСУ🙏
В найближчу ніч в Україні вдарять найсильніші морози за всю зиму. Найхолодніше буде в Сумській та Чернігівській областях, де в ніч на 3 лютого температура може опускатися до мінус 28 - мінус 30 градусів.
У Києві - до мінус 24 градусів.
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.

За останніми даними КМДА, 3 лютого за оптимістичним прогнозом у Києві світло буде по 4-5 годин на день.
З якого гноїща виліз цей зас ранець?
нарештi можна буде спокійно рибку половити з льоду
BBC

Спочатку Росія запустила сотні шахедів, після першої години ночі Київ, Дніпро та Харків атакували балістичні ракети різних типів.

Моніторингові канали вказували також про атаку з моря у бік Києва та Білої Церкви гіперзвукових крилатих ракет "Циркон".

Також моніторингові канали вказували про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3.

Кияни вказують, що в місті знову зникає теплопостачання, яке майже відновили у всіх районах столиці після масованих ударів по енергетиці, які відбувались з початком 2026 року.
Близько третьої години ночі в ударах балістики настала тимчасова пауза, проте удари шахедами тривають.

Моніторингові канали також повідомили про вихід у море носіїв крилатих ракет "Калібр". Є повідомлення про активність бомбардувальників Ту-95МС, які можуть вдарити крилатими ракетами Х-101.

За даними Повітряних сил, після 3.15 ранку швидкісні цілі атакували Харків. Це були кілька балістичних ракет, які атакували місто.

Моніторингові канали також вказували про нові запущені з Ту-22м3 крилаті ракети Х-32 чи Х-22.

Монітори додають, що у Харкові та регіоні головні цілі балістичних ударів - це об'єкти енергетики.

ПС повідомили, що близько 3.30 ранку нові хвилі шахедів атакували Київ та передмістя. Зокрема і містечка, де розташовані важливі енергетичні об'єкти для столиці - Українка, Обухів і Трипілля.

Частина з них атакували лівобережні райони Києва, деякі з них залетіли в центр міста.

Водночас Повітряні сили написали про атаку групи безпілотників на Одесу.
Після 4 години ранку атака дронами продовжувалась - десятки шахедів перебували у більшості регіонів України, окрім західних.

Повітряні сили вказують, що все нові групи дронів залітають в Україну.

О 5 ранку Повітряні сили повідомили про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3. Ракети через Чернігівщину попрямували на Київщину - Макарів та Бородянку.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, ситуація з опаленням там критична.

"Удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі. Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз", - написав Терехов.

Він повідомив про складне рішення.

"Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них - вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ", - заявив Терехов. Тобто всі ці будинки вже втратили опалення і його будуть подавати згодом, коли відновлять роботу пошкодженої ТЕЦ.

Він вказав, що це дуже складне рішення у двадцятиградусний мороз.

"Але безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать".

У звʼязку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі понад 100 пунктів незламності - там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети.

Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту.
Близько 5.30 монітори вказали про можливий запуск крилатих ракет з моря та бомбардувальників Ту-95мс, які мають залетіти після 6 ранку.
Да пох. Судя по всему. Максимум чего могут лишить это холодная вода в кране. Но ее обычно дают через день-два. А остального и так нет или почти нет.
Так всього немає, що аж сюди пишете.
«Всё пройдет, и это тоже пройдет». Все когда-то заканчивается
Так так, вже чули, треба протриматися на день довше ніж росія)
життя проходить в нелюдських умовах...
Кацапи всі передохнуть від якоїсь чуми або мавпячої віспи ,
яка крокує парашею ,
а Украіна Є , була і буде 👍🏼👍🏼👍🏼
Піздець просто - за чотири роки , (а точніше майже за дванадцять років війни) зсу не можуть спалити хоча б частину маскви. Що це за "українське" (?) керівництво, яке зробило з України конц. табір,в якому людям взагалі неможливо нормально жити.
Правильно люди роблять , що валять кудись
Бляха то казали балістика о 7 ранку, то зараз. Оприділіться
Ну що, неЛОХ, де твоя домовленість про енергетичне "перемир'я"?!!
...ще циркон, ще шахеди, і забув що на ранок буде х-101. Тупо гра в одні ворота, в суху
Ага, Ігнат сьогодні вєщав, що Циркон то фуфло лише засіб психологічно тиску 🤬
виробники і розробники повтікали у парашу ще в девяностих.Бо комусь треба була хатинка в Швейцаріі або на Сардініі.
Згоден, знав одного доктора технічних наук, молодой, талановитий, но щоб родину прокормити працював у вечірній час таксистом. А коли став жалітися, то йому порекомендували їхати на рашку, там, типу, добре платять. Він і поїхав, а потім і родину забрав до себе. А той хто рекомендував нічого не зробив, тільки крав та землі продавав.
Україну використовують, як приманку для рф, перед тим її роззброїли, і за майже дванадцять років війни Україна не має балістчиних ракет щоб атакувати маскву - совпадєніє ?
Геноцид населення України йде повним ходом.
Вдарим цифровізацією, мобілізацією і дроніфікацією по декарбонізації і деіндустріалізації.
пуйло знову кинуло Трампа ,тиждень закінчується 5 лютого,29 січня пуйло дало згоду про припинення вогню по Києву
Туск ,алло ти ще живий ?
Це тому, бо хтось, тільки напередодні злив, що ракет не має і
мабуть, як завжди, Кличко винен, бо чиєсь хлібне місце займає, гроші тратить на киян, та війну, а могли би користь комусь приносити
користь інвалідам прокурорам
а чому немає ударів по енергетиці ростова . воронежа . орла . курська . краснодара . бєлгорода . брянска . смоленська . дубни . рязані і далі по списку . нпз почекають до весни а по тецах потрібно ******* через день або кожного дня якщо дронів вистачить . а лугандон і дирляндія чому з теплом і електрикою ???
Заборонила зелена істота удари по рф ,
так як Трамп домовився з ху@лом не бити по енергетиці ,
але маємо , те що маємо 🤬
