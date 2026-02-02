РФ атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы ВСУ

Вечером 2 февраля войска РФ осуществили очередную атаку по Украине с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность. Украинские военные принимают необходимые меры для уничтожения воздушных целей.





Информация о направлениях движения дронов

В 18:29 - сообщалось об активности вражеских разведывательных БПЛА в Харьковской и Сумской областях.

В 18:31 - угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 18:47 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 18:53 - БПЛА на севере Запорожья, курс западный.

В 19:18 - угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 19:34 сообщается о движении БпЛА:

Сумщина – в районе н.п. Путивль,

БпЛА в направлении Степановки/г. Сумы.

Днепропетровщина – БпЛА курсом на Верхнеднепровск.

В 19:40 - отбой угрозы.

В 20:18 сообщалось о движении БпЛА:

На Полтавщине – мимо н.п. Козельщина, курсом по Глобино.

На Сумщине – группа БпЛА на севере, вблизи н.п. Шостка.

В 20:23 - БПЛА на севере Запорожья, западным курсом.

В 20:24 - БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Староднепровское.

В 20:55 - движение ударных дронов по следующим направлениям:

БпЛА в Черкасской области курсом на Киевщину.

Группа БпЛА на севере Сумщины, южный куросм.

Черниговщина - БпЛА мимо Бахмача, курсом на н.п. Ичня.

Сумщина – БпЛА на н.п. Ромны.

Запорожье – БпЛА курсом на город.

В 21:16 сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

В 21:17 - КАБы на Донетчине, в направлении Днепропетровщины.

В 21:17 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины.

В 21:26 - Черниговщина - БпЛА на Макошино, БпЛА на юге курсом на Киевщину.

В 21:28 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении воздушных целей:

Сумы – БпЛА над городом, в восточном направлении.

Сумщина – БпЛА на Добовязовку, Шостку, мимо Уляновки – в южном направлении.

В 21:47 – Одесщина – группа БпЛА с акватории Черного моря курсом на Сергеевку.

В 21:49 - движение вражеских дронов по следующим направлениям:

Новая группа БПЛА на севере Черниговщины юго-западным курсом.

БпЛА в Сумской области - курсом на Шостку, Дубовязовку, Степановку.

БпЛА в Киевской области - курсом на Ржищев.

БпЛА в Полтавской области - курсом на Черкасщину.

В 22:07 - Кабы на Донетчине.

В 22:16 - Вражеские БпЛА:

Новая группа БПЛА на востоке Харьковщины по западному курсу.

БПЛА на Черниговщине (н.п.Козелец) курсом на Киевщину.

Группа БПЛА на севере и центре Черниговщины юго-западным курсом.

Группа БпЛА в Донецкой области курсом на Чаплино, Письменное, Синельниково.

