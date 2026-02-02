РФ атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы ВСУ
Вечером 2 февраля войска РФ осуществили очередную атаку по Украине с применением ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность. Украинские военные принимают необходимые меры для уничтожения воздушных целей.
Информация о направлениях движения дронов
В 18:29 - сообщалось об активности вражеских разведывательных БПЛА в Харьковской и Сумской областях.
В 18:31 - угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В 18:47 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 18:53 - БПЛА на севере Запорожья, курс западный.
В 19:18 - угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Обновленная информация
В 19:34 сообщается о движении БпЛА:
- Сумщина – в районе н.п. Путивль,
- БпЛА в направлении Степановки/г. Сумы.
- Днепропетровщина – БпЛА курсом на Верхнеднепровск.
В 19:40 - отбой угрозы.
Обновленная информация
В 20:18 сообщалось о движении БпЛА:
- На Полтавщине – мимо н.п. Козельщина, курсом по Глобино.
- На Сумщине – группа БпЛА на севере, вблизи н.п. Шостка.
В 20:23 - БПЛА на севере Запорожья, западным курсом.
В 20:24 - БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Староднепровское.
В 20:55 - движение ударных дронов по следующим направлениям:
- БпЛА в Черкасской области курсом на Киевщину.
- Группа БпЛА на севере Сумщины, южный куросм.
- Черниговщина - БпЛА мимо Бахмача, курсом на н.п. Ичня.
- Сумщина – БпЛА на н.п. Ромны.
- Запорожье – БпЛА курсом на город.
Обновленная информация
В 21:16 сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.
В 21:17 - КАБы на Донетчине, в направлении Днепропетровщины.
В 21:17 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины.
В 21:26 - Черниговщина - БпЛА на Макошино, БпЛА на юге курсом на Киевщину.
В 21:28 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении воздушных целей:
- Сумы – БпЛА над городом, в восточном направлении.
- Сумщина – БпЛА на Добовязовку, Шостку, мимо Уляновки – в южном направлении.
В 21:47 – Одесщина – группа БпЛА с акватории Черного моря курсом на Сергеевку.
В 21:49 - движение вражеских дронов по следующим направлениям:
- Новая группа БПЛА на севере Черниговщины юго-западным курсом.
- БпЛА в Сумской области - курсом на Шостку, Дубовязовку, Степановку.
БпЛА в Киевской области - курсом на Ржищев.
БпЛА в Полтавской области - курсом на Черкасщину.
В 22:07 - Кабы на Донетчине.
В 22:16 - Вражеские БпЛА:
- Новая группа БПЛА на востоке Харьковщины по западному курсу.
- БПЛА на Черниговщине (н.п.Козелец) курсом на Киевщину.
- Группа БПЛА на севере и центре Черниговщины юго-западным курсом.
- Группа БпЛА в Донецкой области курсом на Чаплино, Письменное, Синельниково.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Харькову.
в пологових будинках нема уроків з 9 до 15, це завадило кацапні вдарити по них?
спитайте запоріжських мамочок, вони багато чого вам роскажуть..
случяйний президент, случяйна війна, случяйна зима...
Яка нахабна руда пика це говорила? Ідіот.
Вся надія на ЗСУ🙏
У Києві - до мінус 24 градусів.
Відділ метеопрогнозів Укргідрометцентру.
За останніми даними КМДА, 3 лютого за оптимістичним прогнозом у Києві світло буде по 4-5 годин на день.
Спочатку Росія запустила сотні шахедів, після першої години ночі Київ, Дніпро та Харків атакували балістичні ракети різних типів.
Моніторингові канали вказували також про атаку з моря у бік Києва та Білої Церкви гіперзвукових крилатих ракет "Циркон".
Також моніторингові канали вказували про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3.
Кияни вказують, що в місті знову зникає теплопостачання, яке майже відновили у всіх районах столиці після масованих ударів по енергетиці, які відбувались з початком 2026 року.
Моніторингові канали також повідомили про вихід у море носіїв крилатих ракет "Калібр". Є повідомлення про активність бомбардувальників Ту-95МС, які можуть вдарити крилатими ракетами Х-101.
За даними Повітряних сил, після 3.15 ранку швидкісні цілі атакували Харків. Це були кілька балістичних ракет, які атакували місто.
Моніторингові канали також вказували про нові запущені з Ту-22м3 крилаті ракети Х-32 чи Х-22.
Монітори додають, що у Харкові та регіоні головні цілі балістичних ударів - це об'єкти енергетики.
ПС повідомили, що близько 3.30 ранку нові хвилі шахедів атакували Київ та передмістя. Зокрема і містечка, де розташовані важливі енергетичні об'єкти для столиці - Українка, Обухів і Трипілля.
Частина з них атакували лівобережні райони Києва, деякі з них залетіли в центр міста.
Водночас Повітряні сили написали про атаку групи безпілотників на Одесу.
Повітряні сили вказують, що все нові групи дронів залітають в Україну.
О 5 ранку Повітряні сили повідомили про удар з півночі крилатими ракетами Х-22 та Х-32 з бомбардувальників Ту-22м3. Ракети через Чернігівщину попрямували на Київщину - Макарів та Бородянку.
"Удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі. Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз", - написав Терехов.
Він повідомив про складне рішення.
"Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них - вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ", - заявив Терехов. Тобто всі ці будинки вже втратили опалення і його будуть подавати згодом, коли відновлять роботу пошкодженої ТЕЦ.
Він вказав, що це дуже складне рішення у двадцятиградусний мороз.
"Але безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать".
У звʼязку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі понад 100 пунктів незламності - там можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити свої гаджети.
Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту.
яка крокує парашею ,
а Украіна Є , була і буде 👍🏼👍🏼👍🏼
Правильно люди роблять , що валять кудись
А москвичі - сплять спокійно й солодко, щоб вранці прочитати московські газети, як Київ, Харків та Дніпро мерзнуть без світла, тепла й води. І жодної ракети їм на голову не прилетить, лише двушечки
Геноцид населення України йде повним ходом.
мабуть, як завжди, Кличко винен, бо чиєсь хлібне місце займає, гроші тратить на киян, та війну, а могли би користь комусь приносити
так як Трамп домовився з ху@лом не бити по енергетиці ,
але маємо , те що маємо 🤬