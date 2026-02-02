Дочь Келлога об атаке на автобус с шахтерами: переговоры с РФ не сдерживают агрессию

Моббс: российские мирные инициативы — фарс после удара по Днепропетровской области

Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, прокомментировала российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, заявив, что так называемые мирные инициативы РФ не останавливают войну.

"Еще одна ужасная трагедия. А причина №16918, по которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, абсурдна и фантастична. Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами", - написала Моббс.

Она подчеркнула, что США должны признать этот факт. До тех пор все переговоры являются фарсом.

Що передувало

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, много пострадавших.

Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов заявил, что операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский назвал российский удар по автобусу в Днепропетровской области показательным преступлением.

Топ комментарии
+9
ТА ТИ ШО!!!!

В маняків логіна наступна - якщо ти з ними говориш, значить ти з ними на рівні, значить ВСЕ ОК, і те що вони роблять теж нормально.

Якщо президент США постійно йому звонить, Макрон і італійці рвуться "поговорити", президент США має фотку з ним на стіні. Значить все що він робить прийнятно
02.02.2026 06:10 Ответить
+7
Переговори ніколи не стримували агресію москалів. Їх може стримати лише ще більша агресія, і з вашого боку, бажано на економічному фронті.
02.02.2026 07:00 Ответить
+6
Не будьте наївні - вони гімно будуть їсти, а не зупиняться. І ***** в них "президент мира"... Тільки поголовне знищення їх зупинить.
02.02.2026 07:17 Ответить
Томагавки стримають!
02.02.2026 06:43 Ответить
А дурне як завжды думкою багатие😂
02.02.2026 06:59 Ответить
Так, ми українці їмо свиней. І що? Тобі не кошерна така їжа? Не їж, але що тут смішного? тільки нахера насміхатися?
02.02.2026 08:37 Ответить
Трамп про цю причину не дізнається. Просто цього знати не хоче
02.02.2026 06:50 Ответить
Трамп - президент України ?
02.02.2026 06:51 Ответить
Трамп - будапештський гарант
02.02.2026 06:52 Ответить
Гарант чого?
02.02.2026 07:32 Ответить
Територіальноі цілісності.
02.02.2026 07:36 Ответить
У Будапештському меморандумі немає юридично зобов'язуючих "гарантій", але є запевнення (assurances) поважати територіальну цілісність України.
Трохи детальніше 👇
Що саме там записано
У Меморандумі (1994 р.) США, Велика Британія та Росія запевнили, що вони:
поважатимуть незалежність, суверенітет і існуючі кордони України;
утримуватимуться від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності України;
не застосовуватимуть економічний тиск;
домагатимуться дій Ради Безпеки ООН, якщо проти України буде застосовано ядерну зброю;
не застосовуватимуть ядерну зброю проти України.
Чому це не "гарантії"
У документі немає механізму примусового захисту (наприклад, автоматичної військової допомоги).
Меморандум не є міжнародним договором про колективну оборону (на кшталт статті 5 НАТО).
У міжнародному праві він вважається політичним зобов'язанням, а не жорсткою юридичною гарантією.
02.02.2026 11:43 Ответить
І хто їх знищить?
02.02.2026 07:25 Ответить
Українська ядерна зброя
02.02.2026 07:37 Ответить
Була б охота, знищити є кому. Питання - а чи хочуть?
02.02.2026 07:41 Ответить
Кому саме і як? Почати 3 світову? Тільки без фантастики про "нищівні санкції". Вони ще нікого не знищили і не знищать.
02.02.2026 07:45 Ответить
Ти дебіл? Хто буде страждати? Війна буде проходити, в основному, на території України, як і зараз. Країн-учасниць лише буде більше, і все.
02.02.2026 08:04 Ответить
Кацап боїться приєднання інших країн до ***** підарассії 🤣🤣🤣
02.02.2026 08:08 Ответить
Ти дебіл? ***** буде України, на її території будуть проходити бойові дії і саме її повністю перетворять в руїни. Щезни, дебіляка тупорила.
02.02.2026 08:11 Ответить
мав би бути знак питання в кінці допису, чи як?
02.02.2026 08:12 Ответить
Якщо подивитись тверезо то 3-я світова вже йде. В тій чи іншій формі, але йде. Просто пригадаймо корейських "робітників" в москалів, добровольців з різних країн - як в нас, так і в кацапів. Поки- що добровольці, а там і офіційно уряди можуть підтягнутись...так що питання "світової" не таке вже ефемерне. А іскра може в любий час дати поштовх ВОГНЮ. Не хотілось би, але такі реалії...
02.02.2026 08:10 Ответить
Та нема ще ніякої 3 світової. І не підтягнеться ніхто. Не верзи кацапської маячні "ми ваюєм са всєй натай". Ната ще на війну не приходила. І не прийде.
02.02.2026 08:14 Ответить
Я щось згадував про нато?
02.02.2026 08:51 Ответить
Їсти гівно вони будуть у будь-якому випадку. А ось недостатнє фінансування завжди зупиняло війну. З моменту створення світу.
02.02.2026 08:45 Ответить
Тоже вариант хоть и малореалистичный.Яо реалистичнее
02.02.2026 11:50 Ответить
А у Келога є інши родичі? Сусиді, друзі, однокласники? Чому замовчують їх точку зору? Да, до речи,..... А Келог, це хто?
02.02.2026 07:45 Ответить
А портрет садиста та андрофага путіна, у якого руки по лікоть у крові, трамп повісив у Білому Домі!
02.02.2026 09:39 Ответить
 
 