Дочь Келлога об атаке на автобус с шахтерами: переговоры с РФ не сдерживают агрессию
Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, прокомментировала российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, заявив, что так называемые мирные инициативы РФ не останавливают войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Моббс в Х.
"Еще одна ужасная трагедия. А причина №16918, по которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, абсурдна и фантастична. Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами", - написала Моббс.
Она подчеркнула, что США должны признать этот факт. До тех пор все переговоры являются фарсом.
Что предшествовало
Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, много пострадавших.
Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестов заявил, что операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.
Президент Владимир Зеленский назвал российский удар по автобусу в Днепропетровской области показательным преступлением.
В маняків логіна наступна - якщо ти з ними говориш, значить ти з ними на рівні, значить ВСЕ ОК, і те що вони роблять теж нормально.
Якщо президент США постійно йому звонить, Макрон і італійці рвуться "поговорити", президент США має фотку з ним на стіні. Значить все що він робить прийнятно
Трохи детальніше 👇
Що саме там записано
У Меморандумі (1994 р.) США, Велика Британія та Росія запевнили, що вони:
поважатимуть незалежність, суверенітет і існуючі кордони України;
утримуватимуться від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності України;
не застосовуватимуть економічний тиск;
домагатимуться дій Ради Безпеки ООН, якщо проти України буде застосовано ядерну зброю;
не застосовуватимуть ядерну зброю проти України.
Чому це не "гарантії"
У документі немає механізму примусового захисту (наприклад, автоматичної військової допомоги).
Меморандум не є міжнародним договором про колективну оборону (на кшталт статті 5 НАТО).
У міжнародному праві він вважається політичним зобов'язанням, а не жорсткою юридичною гарантією.