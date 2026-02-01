Флеш об ударе РФ по автобусу на Днепропетровщине: российские операторы дронов хорошо видели, что цель гражданская, и сознательно атаковали

Операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал "Шахедами" на онлайн-управлении

"Группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радиомодемы МЭШ пролетала вдоль дороги. Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать. "Шахед" ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу. В это время оператор второго "Шахеда" увидел людей и направил "Шахед" прямо в мирных людей", - рассказал Флеш.

удар РФ по автобусу
Фото: фб-страница Сергея Бескрестнова
Россияне сознательно атаковали гражданскую цель

Бескрестов подчеркнул, что "операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные, и приняли сознательное решение об атаке".

"Это очередной факт терроризма", - добавил он. 

Что предшествовало

Напомним, что 1 февраля российские войска ударили дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, много пострадавших.

росіяни то нелюди
01.02.2026 22:21
+17
Чого ці Шахеди так вільно гасають над Україною - долітаючи до Львова - бо немає адекватної відповіді
01.02.2026 22:27
+12
Ми це вже десь чули що після блекауту має бути блекаут.
01.02.2026 22:39
росіяни то нелюди
01.02.2026 22:21 Ответить
Може досить вже гратись в "цивілізацію"!? Після кожного такого удару має бути відповідь рівнозначна.
01.02.2026 22:26 Ответить
Ми це вже десь чули що після блекауту має бути блекаут.
01.02.2026 22:39 Ответить
Тоді терпим і дохнем
01.02.2026 23:07 Ответить
Чого ці Шахеди так вільно гасають над Україною - долітаючи до Львова - бо немає адекватної відповіді
01.02.2026 22:27 Ответить
Так. Кращеб всім поясниои саме цей момент і чи буде цьому покладено край?
Сподіваюсь фахівці знайдуть спосіб як осліпити рашистких операторів. В нас реально круті винахідники в цьому плані. З приходом Федорова який поважає іновації в технологічних сферах, я вірю він просуватиме винаходливість наших військових.
01.02.2026 23:00 Ответить
А я верю что хвёдоров это ЗЕленый распильщик, как и все миндичи
02.02.2026 00:37 Ответить
Воєнні злочинці з московії щоденно з 2014 року, убивають Мирних Українців !!!
Меркель, Обама, Саркозі це можуть засвідчити, як Християни Західного Світу!! Вони ж такі набожні, Обама і Нобелівську дали, за його труди «праведні», поки Українців ****** убивав в Україні!!
01.02.2026 22:27 Ответить
ну починай.
01.02.2026 22:31 Ответить
Просто генеруєш дебільні ідеї? І хочеш щоб їх виконувли інші люди, а не ти?
01.02.2026 22:37 Ответить
ЗСУ ніколи не атакували цивільних і не будуть це робити, бо ми не кацапи.
01.02.2026 22:46 Ответить
ЗСУ ніколи не атакували цивільних і не будуть це робити
01.02.2026 22:40 Ответить
Для вАс - "Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ" ....
01.02.2026 22:39 Ответить
100%, що на цих... шахтарів полювали спеціально за наводкою якогось зрадника.
01.02.2026 22:38 Ответить
та шахта там стоїть ще з минулого тисячоліття.
01.02.2026 22:49 Ответить
Так. Завтра там буде траур. Дізнаємося імена всіх загиблих.
01.02.2026 22:53 Ответить
Поки не будемо діяти симетрично, бити по кацапах симетрично, ситуація буде погіршуватись. Так треба бити по цивільних кацапах у відповідь, інакше вони не зрозуміють
01.02.2026 22:51 Ответить
треба знищувати кацапську армію, бо армія воює, а не якась бабка чи дід з усть-звиздюйська.
01.02.2026 22:55 Ответить
Надо скинуть дрон на их цивильный автобус. Террористы понимают только силу! Ответка должна быть по любому!
01.02.2026 23:14 Ответить
І що нам це дасть? Загиблі воскреснуть? Ні. Кацапи почнуть просити х.ла не бити по Україні, щоб і по ним не прилітало? Ні. Продовжать "одобрямс". Наші партнери скажуть "які ви молодці, давайте вам ще Томагавки/Тауруси підкинемо!"? Ні!
Все буде навпаки - тільки гірше від тупоі помсти. Якщо можемо дістати військових, особливо тих хто це зробив - тоді треба мститись. Але не херачіть по мірняку, як кацапи!
Бо ми - не кацапи!
02.02.2026 00:55 Ответить
це кацапи пишуть.
для них це норма - вбивати цивільних, але ж в очах цивілізованих країн вони виглядають підарами, і щоб хоч якось виправдатись, вони зараз пишуть таку херню масово на українських форумах.
а потім ще роблять скріни і розказують своїм дурачкам, що українці хочуть знищувати цивільних.
02.02.2026 07:45 Ответить
пдри кцпи просто знову цінічно перепросять як з атакою на посажирський потяг
02.02.2026 02:02 Ответить
Схоже ви не знаєте, що таке "mesh network". Це однорангова мережа, де кожен вузол, передає та приймає повідомлення для інших. Дуже спрощено, в даному випадку - це схема, коли інформація передається від одного дрона до сусіднього, який летить за ним, а той передає, тому хто летить за ним, потім далі, і так - до "бази". Тобто, кожен дрон - ретранслятор чужих сигналів. Відповідно і в зворотному порядку. І ніякого "монтажу" на нашій території не потрібно!
03.02.2026 01:20 Ответить
 
 