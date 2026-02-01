Флеш об ударе РФ по автобусу на Днепропетровщине: российские операторы дронов хорошо видели, что цель гражданская, и сознательно атаковали

Операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал "Шахедами" на онлайн-управлении

"Группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радиомодемы МЭШ пролетала вдоль дороги. Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать. "Шахед" ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу. В это время оператор второго "Шахеда" увидел людей и направил "Шахед" прямо в мирных людей", - рассказал Флеш.

Фото: фб-страница Сергея Бескрестнова

Россияне сознательно атаковали гражданскую цель

Бескрестов подчеркнул, что "операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные, и приняли сознательное решение об атаке".

"Это очередной факт терроризма", - добавил он.

Фото: фб-страница Сергея Бескрестнова

Что предшествовало

Напомним, что 1 февраля российские войска ударили дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, много пострадавших.

