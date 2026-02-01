Флеш об ударе РФ по автобусу на Днепропетровщине: российские операторы дронов хорошо видели, что цель гражданская, и сознательно атаковали
Операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал "Шахедами" на онлайн-управлении
"Группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радиомодемы МЭШ пролетала вдоль дороги. Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать. "Шахед" ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу. В это время оператор второго "Шахеда" увидел людей и направил "Шахед" прямо в мирных людей", - рассказал Флеш.
Россияне сознательно атаковали гражданскую цель
Бескрестов подчеркнул, что "операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные, и приняли сознательное решение об атаке".
"Это очередной факт терроризма", - добавил он.
Что предшествовало
Напомним, что 1 февраля российские войска ударили дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, много пострадавших.
Сподіваюсь фахівці знайдуть спосіб як осліпити рашистких операторів. В нас реально круті винахідники в цьому плані. З приходом Федорова який поважає іновації в технологічних сферах, я вірю він просуватиме винаходливість наших військових.
Меркель, Обама, Саркозі це можуть засвідчити, як Християни Західного Світу!! Вони ж такі набожні, Обама і Нобелівську дали, за його труди «праведні», поки Українців ****** убивав в Україні!!
Все буде навпаки - тільки гірше від тупоі помсти. Якщо можемо дістати військових, особливо тих хто це зробив - тоді треба мститись. Але не херачіть по мірняку, як кацапи!
Бо ми - не кацапи!
для них це норма - вбивати цивільних, але ж в очах цивілізованих країн вони виглядають підарами, і щоб хоч якось виправдатись, вони зараз пишуть таку херню масово на українських форумах.
а потім ще роблять скріни і розказують своїм дурачкам, що українці хочуть знищувати цивільних.