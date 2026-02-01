Новости Обстрелы Днепропетровщины
Враг нанес удар дронами по Днепру: два человека погибли

Обстрел Днепропетровской области

Ночью 1 февраля 2026 года российские оккупанты атаковали ударными дронами город Днепр, есть жертвы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Атака РФ на Днепр

Как отмечается, в Днепре в результате попадания вражеского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два - повреждены. Поврежден также легковой автомобиль.

Обстрелы Никопольщины

По данным ОВА, вечером и ночью российские войска осуществляли обстрелы Никопольщины. Применяли артиллерию и FPV-дроны. Били по райцентру и Марганецкой громаде. Разрушены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, автомобили. Поражены газопровод и линия электропередач.

По уточненной информации, вчера днем из-за артобстрела Покровской громады разрушены еще один частный дом и хозяйственная постройка.

Последствия

Обстрел Днепропетровской области
Це вже перемир'я? Це так ***** виконує вимогу Трампа не бити по українським містам?
01.02.2026 07:52 Ответить
У тварюк різні варіанти - типу - не бити: або по критичній інфраструктурі, або по Києву..все інше не обіцяли..кацапу повірити - себе обманути.
01.02.2026 13:31 Ответить
Чергові злочини рашиської орди проти мирного населення ,на жаль жодної відповіді по варварах ,вони відчули свою безкаарність .
01.02.2026 08:44 Ответить
Есть животные, которые физически неспособны двигаться назад. Говорят, таковы кенгуру, страусы эму, некоторые змеи и многие насекомые. Иногда, забравшись в какое-нибудь узкое место и застряв там, они погибают. Только потому что у них не получается пятиться.

Таков и Путлер. В смысле, что пока кремлёвский самозванец жив, он от Украины не отцепится, даже ценой развала РФ. Он как клещ вцепился. Он не отцепится, пока жив.
01.02.2026 10:19 Ответить
 
 