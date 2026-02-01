Враг нанес удар дронами по Днепру: два человека погибли

Ночью 1 февраля 2026 года российские оккупанты атаковали ударными дронами город Днепр, есть жертвы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Атака РФ на Днепр

Как отмечается, в Днепре в результате попадания вражеского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два - повреждены. Поврежден также легковой автомобиль.

Обстрелы Никопольщины

По данным ОВА, вечером и ночью российские войска осуществляли обстрелы Никопольщины. Применяли артиллерию и FPV-дроны. Били по райцентру и Марганецкой громаде. Разрушены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, автомобили. Поражены газопровод и линия электропередач.

По уточненной информации, вчера днем из-за артобстрела Покровской громады разрушены еще один частный дом и хозяйственная постройка.

Последствия















