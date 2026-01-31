Рашисты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: повреждено фермерское хозяйство

В ночь на субботу, 31 января 2026 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Атаки на Никопольскую область

Как отмечается, от вражеских атак снова пострадала Никопольщина. Агрессор обстреливал из артиллерии райцентр и Марганецкую громаду.

Атаки на Синельниковский район

По Николаевской общине, что в Синельниковском районе, российская армия нанесла удар беспилотниками. Повреждено фермерское хозяйство.

"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеских атаках на данный момент нет.

