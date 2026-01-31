Рашисти обстріляли Нікопольщину та Синельниківщину: пошкоджено фермерське господарство

У ніч проти суботи, 31 січня 2026 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Атаки на Нікопольщину

Як зазначається, від ворожих атак знову потерпала Нікопольщина. Агресор обстрілював з артилерії райцентр та Марганецьку громаду.

Атаки на Синельниківщину

По Миколаївській громаді, що на Синельниківщині, російська армія поцілила безпілотниками. Пошкоджене фермерське господарство.

"На щастя, минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожих атак на цю мить немає.

