Рашисти обстріляли Нікопольщину та Синельниківщину: пошкоджено фермерське господарство
У ніч проти суботи, 31 січня 2026 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки на Нікопольщину
Як зазначається, від ворожих атак знову потерпала Нікопольщина. Агресор обстрілював з артилерії райцентр та Марганецьку громаду.
Атаки на Синельниківщину
По Миколаївській громаді, що на Синельниківщині, російська армія поцілила безпілотниками. Пошкоджене фермерське господарство.
"На щастя, минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожих атак на цю мить немає.
