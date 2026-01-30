Ворог атакував Синельникове та Нікопольщину: двох людей поранено, є руйнування

Протягом 30 січня російські війська продовжили атаки на Дніпропетровську область. У Синельниковому внаслідок ударів безпілотниками постраждали двоє чоловіків, один із них перебуває у важкому стані. Також обстрілів зазнала Нікопольщина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Синельниківський район

Ворог продовжував атакувати Синельникове безпілотниками. Постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували. Один з пацієнтів – у важкому стані. Зайнявся приватний будинок. Є пошкодження на території транспортного підприємства.

Нікопольський район

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Понівечені приватна оселя, господарська споруда, лінія електропередач.











