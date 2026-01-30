УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8724 відвідувача онлайн
Новини Скасування поїздів на Дніпропетровщині
1 666 0

Низку поїздів скасовано на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію, - "Укрзалізниця"

На Дніпропетровщині скасували низку поїздів

Сьогодні, 30 січня, у Дніпропетровській області тимчасово скасовано низку поїздів через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які потяги скасовано?

Так, у зв'язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині цієї доби тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:

  • №6104 Синельникове-1 – Чаплине,
  • №6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.
  • №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1,
  • №7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Також дивіться: Росія трьома дронами атакувала на Харківщині потяг "Барвінкове - Львів - Чоп": 5 загиблих, двоє – поранені (оновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Маршрут змінено

Також 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 – Запоріжжя-2).

Читайте: Удар російських БпЛА по потягу на Харківщині: у родичів загиблих відберуть зразки для ДНК-експертиз

Автор: 

потяг (2058) Укрзалізниця (7159) Дніпропетровська область (4972)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 