Низку поїздів скасовано на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію, - "Укрзалізниця"
Сьогодні, 30 січня, у Дніпропетровській області тимчасово скасовано низку поїздів через безпекову ситуацію.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.
Які потяги скасовано?
Так, у зв'язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині цієї доби тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6104 Синельникове-1 – Чаплине,
- №6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.
- №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1,
- №7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.
Маршрут змінено
Також 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 – Запоріжжя-2).
