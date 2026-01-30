Низку поїздів скасовано на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію, - "Укрзалізниця"

Сьогодні, 30 січня, у Дніпропетровській області тимчасово скасовано низку поїздів через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

Які потяги скасовано?

Так, у зв'язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині цієї доби тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6104 Синельникове-1 – Чаплине,

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

№6272 Синельникове-1 – Павлоград-1,

№7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Маршрут змінено

Також 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 – Запоріжжя-2).

