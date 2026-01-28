Удар російських БпЛА по потягу на Харківщині: у родичів загиблих відберуть зразки для ДНК-експертиз

Унаслідок ворожого удару по потягу сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове" на Харківщині тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило їх ідентифікацію на місці події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Наразі фрагменти тіл передано для судово-медичної експертизи, яка триває.

Встановлено, що вони належать шести загиблим людям. Надалі у близьких родичів загиблих буде відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних (ДНК) експертиз з метою порівняння з виявленими фрагментами тіл та встановлення осіб загиблих.

Атака російських "Шахедів" на пасажирський поїзд

Російські безпілотники "Шахед" вдарили по цивільному поїзду 27 січня у Барвінківській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки сталося загоряння вагона та електровозу.

За даними прокуратури в потязі перебувало понад 155 пасажирів. Людей максимально швидко евакуювали та організували резервні автобуси для перевезення до місця призначення.

Прокуратура повідомила, що РФ застосувала три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".

Запровадження додаткових обмежень

"Укрзалізниця" після російських ударів оголосила про запровадження безпекових заходів:

низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо);

деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомлять пасажирів, яких вони стосуються;

На окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху.

"Укрзалізниця" також приспустила державні прапори над усіма вокзалами країни на знак пам’яті про пасажирів, які загинули внаслідок атаки російських безпілотників на пасажирський поїзд 27 січня.

