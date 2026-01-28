Удар российских БПЛА по поезду на Харьковщине: у родственников погибших возьмут образцы для ДНК-экспертизы

В результате вражеского удара по поезду сообщением "Чоп – Харьков – Барвинково" в Харьковской области тела погибших были сильно изуродованы, что затруднило их идентификацию на месте происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

В настоящее время фрагменты тел переданы для судебно-медицинской экспертизы, которая продолжается.

Установлено, что они принадлежат шести погибшим людям. В дальнейшем у близких родственников погибших будут отобраны биологические образцы для проведения молекулярно-генетических (ДНК) экспертиз с целью сравнения с обнаруженными фрагментами тел и установления личностей погибших.

Атака российских "шахедов" на пассажирский поезд

Российские беспилотники типа "Шахед" ударили по гражданскому поезду 27 января в Барвинковской громаде на Харьковщине. В результате атаки произошло возгорание вагона и электровоза.

По данным прокуратуры, в поезде находилось более 155 пассажиров. Людей максимально быстро эвакуировали и организовали резервные автобусы для перевозки к месту назначения.

Прокуратура сообщила, что РФ применила три ударных беспилотника, предварительно, - типа "Герань-2".

Введение дополнительных ограничений

"Укрзалізниця" после российских ударов объявила о введении мер безопасности:

ряд сообщений, в частности в Харьковской области, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы до пунктов назначения (пассажиры соответствующих сообщений будут проинформированы отдельно);

некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками. Об этих изменениях также отдельно сообщат пассажирам, которых они касаются;

на отдельных участках, в частности в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения.

"Укрзалізныця" также приспустила государственные флаги над всеми вокзалами страны в знак памяти о пассажирах, погибших в результате атаки российских беспилотников на пассажирский поезд 27 января.

