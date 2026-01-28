Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Вечером 28 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают меры для отражения воздушной угрозы и защиты воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА:

В 18:27 - БПЛА в направлении Луцка с севера.

В 19:01 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов:

из акватории Черного моря курсом на Николаевскую область;

из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

В 19:12 - российские беспилотники зафиксированы:

в юго-западной части Николаевской области, курс северный;

из акватории Черного моря курсом на Сергеевку.

Обновленная информация

В 20:11 сообщалось о БпЛА в направлении Павлограда и Запорожья.

Обновленная информация

В 20:52 – БПЛА в направлении Днепра.

В 21:40 – БПЛА в пригороде Полтавы.

В 22:06 – Угроза применения баллистического вооружения с севера.

В 22:13 – Днепропетровщина: группа БПЛА курсом на Самар.

В 22:19 – Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 22:42 – Воздушные силы ВСУ сообщают:

Черниговщина: БПЛА в направлении Славутича.

БПЛА из Днепропетровщины мимо Павлограда курсом на Харьковщину.

В 23:15 – Вражеские беспилотники зафиксированы:

Группа БПЛА по Черниговщине курсом на Киевское водохранилище.

БПЛА в направлении Днепра.

Харьковщина: БПЛА в направлении Лозовой.

Донетчина: БПЛА в районе Славянска.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в течение дня 28 января российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, вследствие чего возникли пожары, есть повреждения.

