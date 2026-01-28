Россия атакует Украину ударными беспилотниками
Вечером 28 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные принимают меры для отражения воздушной угрозы и защиты воздушного пространства.
Движение ударных БПЛА:
В 18:27 - БПЛА в направлении Луцка с севера.
В 19:01 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов:
- из акватории Черного моря курсом на Николаевскую область;
- из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.
В 19:12 - российские беспилотники зафиксированы:
- в юго-западной части Николаевской области, курс северный;
- из акватории Черного моря курсом на Сергеевку.
Обновленная информация
В 20:11 сообщалось о БпЛА в направлении Павлограда и Запорожья.
Обновленная информация
В 20:52 – БПЛА в направлении Днепра.
В 21:40 – БПЛА в пригороде Полтавы.
В 22:06 – Угроза применения баллистического вооружения с севера.
В 22:13 – Днепропетровщина: группа БПЛА курсом на Самар.
В 22:19 – Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Обновленная информация
В 22:42 – Воздушные силы ВСУ сообщают:
- Черниговщина: БПЛА в направлении Славутича.
- БПЛА из Днепропетровщины мимо Павлограда курсом на Харьковщину.
В 23:15 – Вражеские беспилотники зафиксированы:
- Группа БПЛА по Черниговщине курсом на Киевское водохранилище.
- БПЛА в направлении Днепра.
- Харьковщина: БПЛА в направлении Лозовой.
- Донетчина: БПЛА в районе Славянска.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что в течение дня 28 января российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, вследствие чего возникли пожары, есть повреждения.
Зафіксували і вже не прилетять? В якій школі журнвлістів вчили розуміти і писати? Вони не розуміють значення слів які пишуть. Дістала вже їхня фіксація.
