Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Атака российских беспилотников 28 января

Вечером 28 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают меры для отражения воздушной угрозы и защиты воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА:

В 18:27 - БПЛА в направлении Луцка с севера.

В 19:01 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов: 

  • из акватории Черного моря курсом на Николаевскую область;
  • из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

В 19:12 - российские беспилотники зафиксированы: 

  • в юго-западной части Николаевской области, курс северный;
  • из акватории Черного моря курсом на Сергеевку.

В 20:11 сообщалось о БпЛА в направлении Павлограда и Запорожья.

В 20:52 – БПЛА в направлении Днепра.

В 21:40 – БПЛА в пригороде Полтавы.

В 22:06 – Угроза применения баллистического вооружения с севера.

В 22:13 – Днепропетровщина: группа БПЛА курсом на Самар.

В 22:19 – Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 22:42 – Воздушные силы ВСУ сообщают:

  • Черниговщина: БПЛА в направлении Славутича.
  • БПЛА из Днепропетровщины мимо Павлограда курсом на Харьковщину.

В 23:15 – Вражеские беспилотники зафиксированы:

  • Группа БПЛА по Черниговщине курсом на Киевское водохранилище.
  • БПЛА в направлении Днепра.
  • Харьковщина: БПЛА в направлении Лозовой.
  • Донетчина: БПЛА в районе Славянска.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в течение дня 28 января российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, вследствие чего возникли пожары, есть повреждения.

Читайте также: Журналист Кушнир спас ребенка из квартиры, которая горела в результате атаки РФ на Киевщине. ВИДЕО

Кацапня не люди , а дика орда і варвари ,
які звикли все знищувати , вбивати і красти ,
тому зустрів кацапа - вбий падлюку не задумуючись 🤬
28.01.2026 20:55 Ответить
29.01.2026 01:29 Ответить
Золоті слова...
28.01.2026 23:44 Ответить
показать весь комментарий
З"явилися деталі збиття Су-34. Прилетів з Майкопа, в район о. Зміїний. Назад не повернувся. Сірководневі бактерії на дні отримали харчове поповнення...Повідомив російський блогер, капітан авіаційно-космічних сил РФ , Туманов...
29.01.2026 02:26 Ответить
Жодної ночі без рашиського терору ,свідомий геноцид варварів проти українського народу ,рашиська орда це гірше німецьких нацистів. Коли буде достойна відповілдь по рашиській енергетиці, по портовій інфраструктурі новоросійська та інших портів що ексортують нафту і нарешті коли ліквідують найкривавішого терориста варвара путіна ?
28.01.2026 21:33 Ответить
в казочках скоріш за все
28.01.2026 22:33 Ответить
коли зелене недорозуміння злізе з трону і передасть булаву достойному українцю!
29.01.2026 04:55 Ответить
Спочатку Зеленський атакував психіку українців своїм "вечірнім" 💩, а тепер ще к@ц@пи запустили шахеди.
28.01.2026 22:40 Ответить
На зе! крім кримінальних справ треба ще до ЄСПЛ подавати колективну заяву. За катування @бломарофоном...
29.01.2026 00:42 Ответить
"О 19:12 - російські безпілотники зафіксовані: Джерело: https://censor.net/ua/n3597762"

Зафіксували і вже не прилетять? В якій школі журнвлістів вчили розуміти і писати? Вони не розуміють значення слів які пишуть. Дістала вже їхня фіксація.
29.01.2026 03:01 Ответить
Росія атакує древнє місто Старокостянтинів на Хмельниччині, де розташований стратегічний аеродром.
29.01.2026 05:58 Ответить
В Старокостянтинові останні 70 років розміщується військова авіаційна частина. За часів Радянського Союзу тут були 63 бомбардувальна дивізія, а потім 7-й бомбардувальний полк.
Після здобуття Україною незалежності саме зі Старокостянтинoвoм була пов'язана одна з найбільш ганебних сторінок вітчизняної авіації. Тут 13 лютого 1992 року під час тренувальних польотів шість фронтових бомбардувальників Су-24М втекли до Росії і не повернулися.
29.01.2026 06:07 Ответить
 
 