Журналист Кушнир спас ребенка из квартиры, которая горела в результате атаки РФ на Киевскую область

Журналист Марьян Кушнир спас 4-летнего ребенка из атакованного российскими оккупантами многоэтажного дома в Бучанском районе Киевской области.

Подробности

Вражеский "Шахед" попал в дом, где проживает Кушнир. Он увидел пожар и побежал на помощь.

Впоследствии ему удалось вынести из квартиры, в которую попал дрон, 4-летнюю девочку.

"Увидел открытую дверь, как раз той квартиры, куда попал "Шахед". Я открыл дверь, увидел ребенка на диване. Она лежала и плакала, кричала "Мама, мама, мама".
Конечно, я вытащил ребенка из квартиры, сразу забрал ее. Увидел, что огонь приближается сверху. ... Я попытался зайти снова в квартиру, подняться к месту, где могут быть еще люди, но уже подняться наверх не удалось", – говорит корреспондент.

В результате вражеской атаки погибли ее мама и мужчина, с которым она проживала.

Сейчас ребенок находится в безопасности, его забрали отец и старший брат.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
  • Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
  • Также войска РФ нанесли удар по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
  • Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.
  • В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.

русня - підари.
28.01.2026 12:24 Ответить
Ех, якби ж тільки підари! Ці створіння набагато гірші навіть всього того, що на них можна придумати... Мабуть слово руся варто внести до якогось словника, як найгірше визначення будь-чого в світі!
28.01.2026 13:44 Ответить
Слово - русня!
28.01.2026 18:37 Ответить
Мар'яну Кушніру за вчинок справжнього чоловіка-респектище...
28.01.2026 12:31 Ответить
...рашистам ГААГА
28.01.2026 13:44 Ответить
 
 