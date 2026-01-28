Журналист Кушнир спас ребенка из квартиры, которая горела в результате атаки РФ на Киевскую область
Журналист Марьян Кушнир спас 4-летнего ребенка из атакованного российскими оккупантами многоэтажного дома в Бучанском районе Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Подробности
Вражеский "Шахед" попал в дом, где проживает Кушнир. Он увидел пожар и побежал на помощь.
Впоследствии ему удалось вынести из квартиры, в которую попал дрон, 4-летнюю девочку.
"Увидел открытую дверь, как раз той квартиры, куда попал "Шахед". Я открыл дверь, увидел ребенка на диване. Она лежала и плакала, кричала "Мама, мама, мама".
Конечно, я вытащил ребенка из квартиры, сразу забрал ее. Увидел, что огонь приближается сверху. ... Я попытался зайти снова в квартиру, подняться к месту, где могут быть еще люди, но уже подняться наверх не удалось", – говорит корреспондент.
В результате вражеской атаки погибли ее мама и мужчина, с которым она проживала.
Сейчас ребенок находится в безопасности, его забрали отец и старший брат.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
- Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
- Также войска РФ нанесли удар по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
- Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.
- В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.
