Журналіст Кушнір врятував дитину з квартири, що палала внаслідок атаки РФ на Київщині
Журналіст Мар'ян Кушнір врятував 4-річну дитину із атакованої російськими окупантами багатоповерхівки в Бучанському районі Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Подробиці
Ворожий "Шахед" влучив у будинок, де проживає Кушнір. Він побачив пожежу та побіг на допомогу.
Згодом йому вдалося винести із квартири, в яку влучив дрон, 4-річну дівчинку.
"Побачив відчинені двері, якраз тієї квартири, куди влучив "Шахед". Я відкрив двері, побачив дитину на дивані. Вона лежала і плакала, кричала "Мама, мама, мама".
Ну звісно я витягнув дитину з квартири, одразу забрав її. Побачив, що вогонь наближається зверху. ... Я спробував зайти знову в квартиру, піднятися до місця, де можуть бути ще люди, але вже піднятися на верх не вдалося", – каже кореспондент.
Внаслідок ворожої атаки загинула її мама та чоловік, з яким вона проживала.
Наразі дитина перебуває у безпеці, її забрали батько та старший брат.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.
- Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.
- Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.
- Ворог атакував балістикою об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: двоє поранених.
- У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок.
