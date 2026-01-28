Журналіст Кушнір врятував дитину з квартири, що палала внаслідок атаки РФ на Київщині

Журналіст Мар'ян Кушнір врятував 4-річну дитину із атакованої російськими окупантами багатоповерхівки в Бучанському районі Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Подробиці

Ворожий "Шахед" влучив у будинок, де проживає Кушнір. Він побачив пожежу та побіг на допомогу.

Згодом йому вдалося винести із квартири, в яку влучив дрон, 4-річну дівчинку.

"Побачив відчинені двері, якраз тієї квартири, куди влучив "Шахед". Я відкрив двері, побачив дитину на дивані. Вона лежала і плакала, кричала "Мама, мама, мама".

Ну звісно я витягнув дитину з квартири, одразу забрав її. Побачив, що вогонь наближається зверху. ... Я спробував зайти знову в квартиру, піднятися до місця, де можуть бути ще люди, але вже піднятися на верх не вдалося", – каже кореспондент.

Внаслідок ворожої атаки загинула її мама та чоловік, з яким вона проживала.

Наразі дитина перебуває у безпеці, її забрали батько та старший брат.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.

Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.

Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.

