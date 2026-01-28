Наслідки атаки РФ на Київщину: двоє загиблих, серед постраждалих діти. Горіла квартира в багатоповерхівці
Внаслідок ворожого обстрілу Київщини загинули двоє людей, ще четверо постраждали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі
Як зазначається, сьогодні о 01:38 у Білогородській громаді Бучанського району внаслідок ворожої атаки БпЛА "Герань-2" виникла пожежа в квартирі на 7-му поверсі семиповерхового житлового будинку.
Унаслідок влучання постраждали четверо людей: жінка та двоє дітей (2016 і 2021 р. н.) із гострою реакцією на стрес, а також чоловік з отруєнням продуктами горіння.
На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Дані щодо загиблих встановлюються.
О 05:15 пожежу ліквідовано на площі 600 кв. м.
Наслідки
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.
- Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.
- Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.
- Ворог атакував балістикою об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: двоє поранених.
- У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок.
