Наслідки атаки РФ на Київщину: двоє загиблих, серед постраждалих діти. Горіла квартира в багатоповерхівці

Внаслідок ворожого обстрілу Київщини загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, сьогодні о 01:38 у Білогородській громаді Бучанського району внаслідок ворожої атаки БпЛА "Герань-2" виникла пожежа в квартирі на 7-му поверсі семиповерхового житлового будинку.

Унаслідок влучання постраждали четверо людей: жінка та двоє дітей (2016 і 2021 р. н.) із гострою реакцією на стрес, а також чоловік з отруєнням продуктами горіння.

На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Дані щодо загиблих встановлюються.

Читайте: Ворог атакував Київщину: 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

О 05:15 пожежу ліквідовано на площі 600 кв. м.

Наслідки

















Також читайте: Київщина повертається до стабілізаційних відключень, - ДТЕК

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.

Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.

Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.

Ворог атакував балістикою об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: двоє поранених.

У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок.

Також читайте: Енергетика Києва: Шмигаль розповів про заміщення пошкоджених ТЕЦ столиці