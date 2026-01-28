Последствия атаки РФ на Киевскую область: двое погибших, среди пострадавших дети. Горела квартира в многоэтажке

В результате вражеского обстрела Киевской области погибли два человека, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Детали

Как отмечается, сегодня в 01:38 в Белогородской громаде Бучанского района в результате вражеской атаки БПЛА "Герань-2" возник пожар в квартире на 7-м этаже семиэтажного жилого дома.

В результате попадания пострадали четыре человека: женщина и двое детей (2016 и 2021 г. р.) с острой реакцией на стресс, а также мужчина с отравлением продуктами горения.

К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Данные о погибших устанавливаются.

В 05:15 пожар ликвидирован на площади 600 кв. м.

Последствия

















Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.

Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.

